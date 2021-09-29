Проект Ленского моста стал лауреатом Национальной премии



В рамках Российской недели государственно-частного партнёрства состоялась ежегодная

церемония награждения лауреатов Национальной премии в сфере инфраструктуры

«РОСИНФРА».

По результатам 2020 года были определены победители в 14 номинациях – это

лучшие ГЧП-проекты в различных отраслях, а также участники рынка, достигшие наивысших

результатов по итогам прошедшего года. Группа «ВИС» завоевала награду за лучший проект

ГЧП в сфере магистрального транспорта – мостового перехода через реку Лену в Республике

Саха (Якутия). Это уже седьмая национальная премия холдинга.



Награду совместно получили представители концедента и концессионера проекта – первый

заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков и руководитель

Департамента по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» Сергей Козловский. Дипломы

и памятную статуэтку победителям вручил генеральный директор АНО «Национальный Центр

ГЧП» Павел Селезнёв.



«Мы делаем акцент на экономически эффективных проектах, чтобы эффект от их реализации

перекрывал ту нагрузку, которая будет приходиться на республиканский бюджет, и Ленский

мост тому пример. Этот проект решает глобальный вопрос для современной Якутии –

транспортная доступность для населения повысится в 4 раза с 20% до почти 80%», –

рассказал Кирилл Бычков.



Действительно, вопрос о необходимости моста через реку Лену не раз поднимался на

государственном уровне за последние десятилетия. Из-за отсутствия круглогодичного

сухопутного сообщения между восточной и западной частью Якутии большая часть её

населения не имеет связи с «большой землёй» 5-6 месяцев в году.



Ленский мост – уникальный транспортный объект, который будет построен в чрезвычайно

суровых природно-климатических условиях Крайнего Севера и не будет иметь аналогов ни в

отечественном, ни в зарубежном мостостроении. Группа «ВИС» в консорциуме с

государственной корпорацией «Ростех» реализует проект на всём жизненном цикле: от

проектирования и организации финансирования до строительства и эксплуатации.

Финансовым партнёром выступает СберБанк. Жизненный цикл проекта – 25 лет, из них шесть

лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию.