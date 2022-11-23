Проект Кючусского промышленного кластера может получить статус ТОР

Проект создания крупнейшего промышленного кластера вокруг месторождения Кючус, расположенного на севере Якутии, заслуживает статуса территории опережающего развития. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил министр РФ по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков по итогам совещания в Якутске.

«Такие проекты, как развитие Кючусского кластера, это, безусловно, проекты, которые заслуживают статуса территории опережающего развития. И мы сейчас работаем над решениями, которые предварительно докладывали Председателю Правительства. Он нас поддержал в том, чтобы весь Дальний Восток был одной территорией опережающего развития, чтобы подобные проекты могли получать этот статус значительно быстрее, автоматически», – сказал Чекунков.

По словам федерального министра, проект тесно связан с развитием Северного морского пути. Объем перевозок по СМП через 3 года должен превысить 100 млн тонн, а к 2030 году — 200 млн тонн.

«Правительством принят План развития Северного морского пути, подготовленный нашим министерством. Проекты, направленные на развитие кластеров месторождений, питают северный морской путь грузами и создают экспортную выручку для России. Все технологии для реализации комплексного подхода есть. Завершаем работу по юридическому и финансовому структурированию проекта. Будем выходить в Правительство с комплексным планом реализации. Надеюсь, к следующему ВЭФ все основные параметры будут утверждены», – добавил он.

Инвестпланом предусматривается строительство атомной станции малой мощности в районе поселка Усть-Куйга Усть-Янского района. Как отметил Глава Якутии Айсен Николаев, она станет «сердцем» кластера, обеспечит работу промышленных производств, позволит начать геологические изыскания по олову, золоторудным и угольным месторождениям, а также улучшит качество жизни людей. Объект заместит действующие дизельные электростанции и угольные котельные в населенных пунктах.

«Главная задача на сегодняшний день уже решена, Росатом принял все обязывающие решения по строительству атомной станции малой мощности. Появление сердца всего этого промышленного кластера позволит нам вовлечь в оборот ряд месторождений, дополнительных к Кючусскому месторождению, в том числе и месторождения олова. При этом коренным образом будет улучшена и социальная и логистическая инфраструктура населенных пунктов, в первую очередь Усть-Куйги и Депутатского, качество жизни людей улучшится с появлением надежного источника электроснабжения», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Для обеспечения энергетической инфраструктуры также запланировано строительство 5 подстанций и 5 воздушных линий электропередач от атомной станции малой мощности до месторождений Кючус, Тирехтях, Депутатского и поселков Усть-Куйга и Депутатский.

Также в планах – строительство подъездного пути от железнодорожной станции Нижний Бестях до грузового терминала, реконструкция речных портов Нижнеянск и Усть-Куйга, дноуглубление и объекты навигации на реке Яна, строительство автомобильных дорог.

В части обеспечения связью предусмотрено строительство волоконно-оптической линии связи до Усть-Янского района и реконструкция вышек сотовой связи на территории района. Благодаря реализации проекта в посёлке Усть-Куйга также планируется строительство ряда новых социальных объектов, а также жилых комплексов на 400 квартир.

Общий объем инвестиций в проекты освоения месторождений, создание атомной станции малой мощности и объектов инфраструктуры составит не менее 235 млрд рублей.

Напомним, соглашение о развитии горнопромышленного кластера в Арктической зоне Якутии подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минприроды РФ, ГК «Росатом» и регион.