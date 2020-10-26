В начале этого месяца в Сочи прошел финал акселератора программы «100 городских лидеров-2020». Проект команды из Якутии вошел в число финалистов и находится на стадии голосования, который продлится до 5 ноября включительно.

Основной идеей проекта является создание сети пространств коллективной работы «Сайдыы». Это бесплатные и современные площадки для коллективной работы сельчан. «Сайдыы» станет отправной точкой для новой ступени развития сел Якутии, где инициативы смогут найти поддержку и возможные пути реализации.

В Якутии «Сайдыы» это не просто идея. В одном из сел республики уже реализован пилотный проект, который с момента своего открытия показывает результаты – разработаны 3 проекта, создано 3 инициативы, площадка продолжает свою работу внедряя новые формы сотрудничества и поиска идей. Практика показывает, что сами сельчане готовы и открыты к переменам.

На сегодняшний день именно сами якутяне могут поддержать проект. Для этого необходимо сделать 3 простых шага:

1. Перейти по ссылке: https://100gorodov.ru/improject-6808/ideas/6861

2. Зарегистрироваться на сайте

3. Поставить отметку «Нравится»

Победитель народного голосования получит возможность принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи и лично презентовать свой проект руководству страны и экспертам топ-уровня.

Давайте развивать республику вместе!

100gorodov.ru