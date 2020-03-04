Проект «Гражданские выходные» вошел в ТОП региональных практик в России

Ведущие специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили результаты традиционного мониторинга управленческих практик, которые реализуются в регионах России.

В топ-5 лучших вошел проект, учрежденный министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) «Гражданские выходные», который стартовал в 2019 году.

Как отменили эксперты института проект направлен на региональное развитие и повышение качества жизни, а также открытости власти. В программе мероприятия «Гражданские выходные» для жителей организовываются семинары, встречи с молодежью, консультации по различным темам, основной из которых является помощь некоммерческим организациям. Экспертами на семинарах выступают руководители центров и ведущие специалисты министерства.

В этом году министерством запланированы рабочие выезды в 21 район республики. Мероприятия прошли в Бердигестяхе, Верхневилюйске, Вилюйске, Сунтаре, Нюрбе и в Мирном. В марте рабочая делегация выедет в Нерюнгри, Амгу и Усть –Алдан.