04.03.2020
14:55
122

Якутия

Проект «Гражданские выходные» вошел в ТОП региональных практик в России

Ведущие специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили результаты традиционного мониторинга управленческих практик, которые реализуются в регионах России. 

В топ-5 лучших вошел проект, учрежденный министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) «Гражданские выходные», который стартовал в 2019 году.

Как отменили эксперты института проект направлен на региональное развитие и повышение качества жизни, а также открытости власти. В программе мероприятия «Гражданские выходные» для жителей организовываются семинары, встречи с молодежью, консультации по различным темам, основной из которых является помощь некоммерческим организациям. Экспертами на семинарах выступают руководители центров и ведущие специалисты министерства.

В этом году министерством запланированы рабочие выезды в 21 район республики. Мероприятия прошли в Бердигестяхе, Верхневилюйске, Вилюйске, Сунтаре, Нюрбе и в Мирном. В марте рабочая делегация выедет в Нерюнгри, Амгу и Усть –Алдан.  

Фото: Пресс-служба министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я)
Источник: Пресс-служба министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх