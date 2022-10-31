31.10.2022
14:00
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Медицина

Проект «Эффективный регион» в здравоохранении Якутии

Для повышения качества жизни населения республики, путём реализации технологий по улучшению процессов оказания государственных, муниципальных услуг, в ряде регионов с 2017 г. реализуется проект «Эффективный регион». Работа ведется при поддержке Госкорпорации «Росатом».

В здравоохранении Якутии разрабатываются 7 инновационных направлений, которые призваны повысить эффективность организации медпомощи, и в конечном итоге улучшить все медицинские процессы.  На сегодняшний день утверждены мероприятия по двум проектам. Это стратегический социально-ориентированный проект «Совершенствование лекарственного обеспечения населения и медицинских организаций в Арктических районах РС(Я) в рамках Северного завоза». Проект позволит создать неснижаемый товарный запас, перераспределить лекпрепараты и медицинские изделия среди медицинских организаций, сократить процедуры закупа, повысить отчетности и контроль над расходованием финансовых средств ОМС, организовать мониторинг движения лекарственных препаратов и медицинских изделий. Второй проект «Централизация закупок лекарственных препаратов по отдельным нозологиям для обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе с учетом персонифицированного списка пациентов на лечение дорогостоящими препаратами» позволит экономить бюджетные средства, выделенные на закуп лекарств и медицинских изделий.

«Минздравом Якутии совместно с экспертами ГАУ ДПО «ВШИМ» проделана большая работа, выявлены «проблемные точки» в медицинских процессах, проведена полная аналитика и определены результаты.  Благодаря внедрению и применению бережливых методов и инструментов участники медицинской деятельности проходят полную трансформацию мышления, обновление рабочих установок и применяют новейшие подходы.  В дальнейших планах утверждение дорожных карт по 2 новым проектам», отметила заместитель министра Любовь БУРНАШЕВА.

Фото: Пресс-служба Минздрава РС(Я).
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я).

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