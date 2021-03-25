Проект «Дети Арктики» включат в федеральную госпрограмму

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН дал поручение федеральным органам власти до 30 мая проработать вопрос об источниках финансирования программы «Дети Арктики», а также о возможности ее включения в госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

Как координатор партийного проекта Единой России «Новая школа», народный депутат Феодосия ГАБЫШЕВА занималась продвижением программы «Дети Арктики» с самого начала. Инициативу Якутии поддержали Архангельская, Мурманская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Республики Карелия и Коми.

На сегодняшний день финансирование предусмотрено на разработку и издание учебников, а также разработку и запуск образовательного портала «Дети Арктики» на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Программа «Дети Арктики» подразумевает поддержку новых форм образования, которые учитывают климатические и культурные особенности жизни коренных малочисленных народов Севера, оздоровление детей на курортах и санаториях, а также разработку и издание учебников на родных языках.

Напомним, что проект программы «Дети Арктики» был представлен в 2019 году на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» главой Якутии, секретарем РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсеном НИКОЛАЕВЫМ. Комментируя поручение премьер-министра, Айсен Сергеевич подчеркнул, что включение этой программы в федеральную госпрограмму позволит развить систему поддержки талантливых детей, укрепит их здоровье, будут учтены этнокультурные и языковые особенности региона.