Проект Чурапчинского района стал победителем всероссийского конкурса

Проект Чурапчинского района «Экоквантум», реализованный в Мугудайском наслеге стал победителем в номинации «Общественное партнёрство» IV Всероссийского конкурса реализованных проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров в пресс-центре РФ на презентации доклада о лучших практиках.

Министр финансов Якутии Валерий Жондоров поздравил с победой и вручил заместителю главы Чурапчинского улуса по экономике Алексею Егорову благодарственные письма главе улуса Андрею Ноговицыну и руководителю инициативной группы А.И.Афанасьевой за активное участие в Программе поддержки местных инициатив.

Проект детского центра инновационных технологий и творчества «Экоквантум» открыт в 2019 году в детском саду «Чуораанчык» села Маралайы Мугудайского наслега. Этот проект направлен на развитие познавательной активности, экологической и информационной культуры, технических навыков и раскрытие личностного потенциала воспитанников. Кабинет «Экоквантума» оснащен самым современным компьютерным и игровым оборудованием, специальным программным обеспечением. Дети в игровой форме изучают природу, географию, физику, знакомятся с природными и техническими явлениями, учатся создавать свои проекты, делают первые шаги в науку.