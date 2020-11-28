Проект библиотекарей Якутии признан лучшим в России

Проект Централизованной библиотечной системы г. Якутска @cbsykt.ru «Библиотечный волонтер» #библиоволнтерякт выиграл в конкурсе лучших практик и инициатив «Волонтеры культуры — территория реализации идей» в номинации «Добровольческая (волонтерская) практика в работе детской библиотеки»

Проекты оценивались по следующим критериям: уникальность идеи, использование новых форм и методов работы; наличие информации о проекте в интернете; достижение измеримых результатов в соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта; возможность распространения положительного опыта и тиражирования практики на другие субъекты РФ, другие организации и учреждения культуры, ориентация на молодежную аудиторию, содействие ее профессиональной самореализации.

Проект «Библиотечный волонтёр» начал свою работу в 2019 году, за это время проделана масштабная работа – в рамках проекта желающих обучили навыкам пользования электронными книгами, гаджетами, основам экологической и финансовой грамотности. Все это стало доступным благодаря библиотечным волонтерам

В этом году, несмотря на условия пандемии, к проекту присоединились онлайн-волонтеры по всему миру

Через различные онлайн-платформы провели множество мастер-классов, вебинаров, и встреч

Куратор проекта, директор ЦБС, приглашена на Первый Всероссийский форум «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ-территория реализации идей. От волонтёров культуры к креативной экономике», который проходит сегодня (25 ноября) в Общественной палате РФ в Москве, на форуме прошло награждение победителей конкурса, так же в течение насыщенного дня участники обмениваются опытом, обсуждают творческий ресурс и потенциал развития сообщества волонтеров культуры в России, его роль в формировании креативного класса, устойчивого развития территорий и креативной экономики.

ЦБС