Проект AYANA возрождает эвенкийский язык

Сегодня, 26 ноября, в прямом эфире Инстаграм-аккаунта @festival_ayana состоялось награждение победителей межрегионального молодежного фестиваля эвенкийского фольклора «AYANA». 159 участников от 7 до 35 лет из 8 районов республики – Жиганского, Оленекского, Булунского, Алданского, Оймяконского, Нерюнгринского, Олекминского, Усть-Майского и г. Якутска, а также из 6 регионов РФ – Республики Бурятия, Хабаровского, Красноярского краев, Амурской, Иркутской областей, г. Санкт-Петербурга приняли участие в мероприятии, проведенном впервые в рамках инновационного проекта AYANA по инициативе Местной общественной организации «Алагун» (Обучение).

«Якутия уделяет большое внимание сохранению и развитию многообразия языков и культуры. В эту работу вовлечены многие – представители науки, образования, культуры, творческих союзов, общественных объединений. Именно широта вовлеченности является самым важным условием эффективной языковой политики в многонациональном обществе. Глобализация несет в себе огромные риски для исчезновения многих языков, особенно для тех языков, не представленных в сети. Это самый серьёзный вызов, который мы должны принять и вместе находить на него адекватные ответы. Новые возможности для сохранения языков дает цифровизация», — сказал Айсен НИКОЛАЕВ, отмечая основные направления региональной государственной политики по сохранению и развитию языков.

В регионе ведется последовательная работа по поддержке проектов в IT-сфере, в том числе по цифровизации языков. «Самое главное, что республике удалось создать такую обстановку, когда у людей есть возможность проявить свою креативность и интеллект. Со своей стороны федеральные власти готовы оказать поддержку», – отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в ходе рабочей поездки в Якутию.

Одним из примеров вовлеченности молодых, креативных людей в дело сохранения родного языка и культуры является инновационный проект AYANA. Автором идеи является Николай Апросимов, разработчик языкового роботизированного голосового переводчика с русского на эвенкийский язык. Проект реализует Местная общественная организация «Алагун» (Обучение), созданная в Жиганском районе. Координатор организации Диана СЕРГЕЕВА и Николай АПРОСИМОВ – молодые люди родом из эвенкийского села Кюпцы Усть-Майского района, которые всей душой болеют за судьбу родного языка. Их проект посвящен популяризации эвенкийского языка, прежде всего, среди молодежи, детей.

По словам Дианы Сергеевой, эвенкийский язык уже почти не используется для речевой коммуникации и не передается молодому поколению, поэтому необходимо использовать максимально эффективные методы для сохранения и возрождения языка.

AYANA представляет собой программное обеспечение, в котором осуществляется мгновенный голосовой перевод слов и предложений с русского на эвенкийский язык. В платформе предусмотрен механизм искусственного интеллекта. Может включить песню на эвенкийском языке, показать видео, информацию о кухне и национальной одежде и рассказать сказку на эвенкийском языке. Внедрена в виде приложения в App Store и Google Play и разработан портал для изучения эвенкийского языка.

По словам авторов проекта, это больше, чем просто приложение. Может работать во многих сегментах интернета: в голосовых ассистентах как Алиса, Маруся, Google; социальных сетях, виджетах, сайтах. Имеет возможность самообучению. Молодые люди уверены в том, что недостаточно применения программы только как переводчик – ее необходимо применять и в школах. Будет запуск готовой оффлайн версии AYANA. Перевод будет работать в местах, где отсутствует связь. Дальше планируется создание приложения на других языках коренных малочисленных народов. В ближайшее время будет переведен на удэгэйский и ненецкий языки.

«Также мы планируем запустить игру на основании эвенкийских сказок. Сейчас идет работа с виртуальным персонажем Ayana. Это разные проекты, виртуальная девочка и отдельно игра. Провели конкурс #AYANAFACE, участвовали много девушек. Выбрано лицо для обработки в виртуальную реальность. Этот творческий проект был рекомендован и запущен в рамках стратегической сессии Ассоциации коренных малочисленных народов Дальнего Востока РФ в г. Москва. Автором является Татьяна Вельвина», — рассказала Диана Сергеева.

В прошлом году общественная организация «Алагун» стала победителем конкурса среди СОНКО и кочевых родовых общин, и получила грант МинАрктики РС (Я) на сумму 500 тыс. руб. на реализацию проекта AYANA. Проект поддерживает компания «АРКТИК КАПИТАЛ» в лице руководителей Матвея Евсеева и Ивана Андреева, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в лице президента Григория Ледкова.

Проект стал лучшим просветительским IT-проектом в России, лучшим социальным проектом в республике, призером форума YOUTH RIGF под эгидой ООН.

Победителями в межрегиональном молодежном фестивале эвенкийского фольклора стали 68 участников, из них Гран-при – 3, дипломанты I степени – 18, дипломанты II степени – 16, дипломанты III степени – 14, победителей в номинации – 17. Обладатели Гран-при, дипломанты и победители номинаций удостоены специальных призов от Группы компаний «АРКТИК КАПИТАЛ», Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Ассоциации эвенков РС (Я), Детского издательства «Кэскил» имени Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа, Координационного Совета общественности «Синкэн, Управления образования Жиганского района. Выбор победителей был достаточно сложен, потому как множество прекрасных работ не уступают друг другу.