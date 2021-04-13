Проект Арктического центра эпоса и искусств получил положительное заключение госэкспертизы

12 апреля ГАУ «Управление Госэкпертизы РС(Я)» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. Масштабный культурный кластер появится в столице Республики Саха (Якутия) в конце 2024 года. Соглашение о государственно-частном партнёрстве, по которому реализуется проект, было подписано 5 сентября 2019 года. Группа «ВИС» выступает в проекте инвестором, проектировщиком и застройщиком, а после ввода объекта в эксплуатацию будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение 7 лет.

Проект разработан ТПО «Резерв», участвовавшим в проектировании московского парка Зарядье, в тесном сотрудничестве с ведущими экспертами в сфере культуры и градостроительства Якутии, руководителями национальных театров, которые разместятся в будущем комплексе. По итогам консультаций были учтены пожелания по планировке и функциональному назначению помещений, техническому оснащению и составу сценического оборудования. Такой формат взаимодействия в рамках ГЧП-проектов Группы «ВИС» был ранее опробован и доказал свою эффективность. На стадии проектирования продумываются все детали, что исключает дальнейшие доработки и позволяет создать объект, полностью соответствующий ожиданиям его будущих хозяев.

Единый комплекс Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств площадью почти 33 тысячи кв. м высотой до 36,7 м будет построен на берегу озера Сайсары и разместит под одной крышей филармонию, 2 театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов составит 1500 мест: 700 – в филармонии, 450 – в Саха театре и 350 – в театре Олонхо. Трансформируемые в разные уровни площадки панорамной сцены и оркестровой ямы, поворотные круги с подъёмными механизмами позволят создавать различные вариации сценического «рельефа». Световое, мультимедийное и акустическое оборудование впервые в республике позволят проводить на одной площадке мероприятия любого уровня – от концертов классической музыки до масштабных зрелищных постановок, крупных международных и республиканских форумов.

Здание запроектировано с учётом сейсмологической активности и способно выдержать землетрясение в 7 баллов. Наклонная эксплуатируемая крыша комплекса даст возможность использовать её как дополнительное рекреационное пространство. В рамках проекта будет выполнен большой комплекс работ по укреплению и благоустройству берегов священного для народов Якутии озера. Эти мероприятия, запроектированные в строгом соответствии с водным и природоохранным законодательствами, позволят обеспечить защиту акватории от загрязнения, заиления и истощения вод. На территории вокруг культурного кластера площадью 18 784 кв. м появятся прогулочные зоны, газоны и цветники, парковка на 176 машиномест.

«Такие амбициозные проекты меняют не только место, где они появляются, но и влияют на менталитет людей. Это проект, устремлённый в будущее Якутии, её духовное и цивилизационное развитие. Уверен, что Арктический центр станет новой точкой роста, определит градостроительные перспективы столицы республики, станет новым символом и точкой притяжения для тех, кто приезжает в республику, чтобы познакомиться с её богатейшей культурой, духовным наследием, уникальной природой», – прокомментировал член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.

По итогам прохождения госэкспертизы капитальные затраты на создание объекта оценены в 11,6 млрд руб. (с НДС). По условиям действующего соглашения о ГЧП капитальный грант, предоставляемый из бюджета республики, составляет 4,1 млрд руб., Группа «ВИС» осуществит инвестиции в строительство на сумму 7,5 млрд руб. В подписанном в 2019 году соглашении о ГЧП стоимость проекта на всём жизненном цикле оценивалась в 18,6 млрд руб. Эта сумма включает затраты на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта и возмещение процентов по привлечённому кредитному финансированию. Бюджетные выплаты инвестору (капитальный грант, возмещение затрат на создание и расходов на техническое обслуживание) согласно действующему соглашению распределены на 12 лет. Благодаря механизму государственно-частного партнёрства республике удастся в короткие сроки реализовать амбициозный инвестиционный проект без серьёзной одномоментной нагрузки на собственный бюджет. После завершения действия соглашения о ГЧП здание Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств перейдёт в собственность республики.

Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг, включён в перечень системообразующих организаций России. Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. Крупнейшие проекты сегодня реализуются в Московской, Калининградской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Якутии, Югре и на Ямале. Официальный сайт: www.vis—group.ru