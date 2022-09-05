05.09.2022
21:52
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Красота & Здоровье

Проект «Антирак» проводит встречу с онкологами

Проект «Школа онкопациента» в рамках  гранта  Главы Республики Саха (Якутия) приглашает на «Прогулку с доктором»  в сквер  Галереи западно-европейского искусства  НХМ по адресу ул. Петровского, дом 4.  Прогулка  состоится  в среду, 7 сентября,   в 16-00 часов.  Вы можете задать любые  вопросы докторам — онкологам из ЯРОД.  Приглашаем  всех онкопациентов, выздоравливающих,  их родных  и близких.

Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»

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