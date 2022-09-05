05.09.2022
21:52
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Красота & Здоровье
Проект «Антирак» проводит встречу с онкологами
Проект «Школа онкопациента» в рамках гранта Главы Республики Саха (Якутия) приглашает на «Прогулку с доктором» в сквер Галереи западно-европейского искусства НХМ по адресу ул. Петровского, дом 4. Прогулка состоится в среду, 7 сентября, в 16-00 часов. Вы можете задать любые вопросы докторам — онкологам из ЯРОД. Приглашаем всех онкопациентов, выздоравливающих, их родных и близких.
Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»
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