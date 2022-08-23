23.08.2022
11:46
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Красота & Здоровье

Проект «Антирак» проводит очередную встречу

Дорогие друзья!

Проект «Антирак: поддержка выживших» в рамках гранта  главы Республики  проводит  очередную встречу участников проекта с онкопсихологом  Надеждой Васильевой. Встреча состоится 25 августа, в четверг, в 16 часов  в Галерее академика Афанасия Осипова по адресу:  ул. Хабарова, 27.  Тема беседы «Факторы психологической устойчивости человека». 

Приглашаем  всех заинтересованных лиц, онкопациентов, выживших, их родных и близких.

Источник: Руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших»

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