Проект «Антирак» проводит очередную встречу

Дорогие друзья!

Проект «Антирак: поддержка выживших» в рамках гранта главы Республики проводит очередную встречу участников проекта с онкопсихологом Надеждой Васильевой. Встреча состоится 25 августа, в четверг, в 16 часов в Галерее академика Афанасия Осипова по адресу: ул. Хабарова, 27. Тема беседы «Факторы психологической устойчивости человека».

Приглашаем всех заинтересованных лиц, онкопациентов, выживших, их родных и близких.