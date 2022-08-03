03.08.2022
17:02
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Красота & Здоровье

Проект «Антирак: поддержка выживших» возобновляет работу

Дорогие друзья и коллеги!

Проект «Антирак: поддержка выживших» возобновляет свою работу после летних каникул.

Первая встреча с доктором в рамках проекта состоится в четверг, 4 августа, в 16 часов по адресу улица Хабарова, дом 27, галерея академика Осипова.

Тема встречи: «Особенности профилактики ковид-19 у пациентов с онкологическими заболеваниями».

Приглашаем на нашу встречу  заинтересованных, выживших, онкопациентов, проходящих лечение,   их близких и родных.

Фото: Оргкомитета
Источник: Оргкомитет

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