Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на встречу

Волонтерский проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на очередную встречу 16 октября в 16 часов по адресу: зал западноевропейского искусства, ул. Петровского, дом 4. Темы обсуждения: 1. Вопросы социальной защиты онкобольных и юридического характера; 2. Стрессы и их последствия. Личный опыт. Приглашаем выживших и из близких и родных. Будет интересно и полезно.

Источник: Оргокомитет.

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