14.10.2019
14:40
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Красота & Здоровье
Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на встречу
Волонтерский проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на очередную встречу 16 октября в 16 часов по адресу: зал западноевропейского искусства, ул. Петровского, дом 4.
Темы обсуждения:
1. Вопросы социальной защиты онкобольных и юридического характера;
2. Стрессы и их последствия. Личный опыт.
Приглашаем выживших и из близких и родных. Будет интересно и полезно.
Источник: Оргокомитет.
#Волонтерский проект «Антирак: поддержка выживших»#Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на встречу
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