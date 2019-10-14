14.10.2019
14:40
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Красота & Здоровье

Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на встречу

Волонтерский проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на очередную встречу 16 октября в 16 часов по адресу: зал западноевропейского искусства, ул. Петровского, дом 4.

Темы обсуждения:

1. Вопросы социальной защиты онкобольных и юридического характера;

2. Стрессы и их последствия. Личный опыт.

Приглашаем выживших и из близких и родных. Будет интересно и полезно.

Источник: Оргокомитет.
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