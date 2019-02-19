Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу

Дорогие друзья!
Волонтерский проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на очередную встречу, которая состоится 21 февраля, в четверг, в 16 часов в актовом зале поликлиники № 1 города Якутска. У вас будет возможность задать свои вопросы сотруднику Управления соцзащиты Якутска.
Также мы продолжим цикл встреч с психологом Надеждой Васильевой. Там же можно купить новую книгу Капиталины Алексеевой «Настанет день…»
Приходите, подготовьтесь задать специалистам свои вопросы, а их у нас много. До встречи!
Фото открытые источники
Источник: Ассоциация «Возрождение»