Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу

Дорогие друзья!

Волонтерский проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ очередную ​ встречу, которая ​ состоится 21 февраля, в четверг, в 16 часов ​ в актовом зале поликлиники № 1 города Якутска. У вас будет возможность задать свои вопросы​ сотруднику Управления соцзащиты Якутска.​ ​

Также мы продолжим цикл встреч с психологом Надеждой Васильевой. Там же можно купить новую книгу Капиталины Алексеевой​ «Настанет день…»

Приходите,​ подготовьтесь задать специалистам свои вопросы, а их у нас много. До встречи!

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