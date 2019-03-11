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Якутия
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Культура & Образование
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Интервью
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10.03.2019, 12:49
Якутск
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Желток
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Позитив
Якутские рябчики — самые смелые рябчики
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Спорт
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10.03.2019, 11:21
Общество
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Неожиданная помощь
10.03.2019, 11:16
Общество
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Волшебница из Сахабулта
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Спорт
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Айсен Николаев открыл Международный турнир памяти Романа Дмитриева
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Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
10.03.2019, 10:48
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Происшествия
Пожары в многоквартирных домах Якутии
10.03.2019, 10:01
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«Роман Дмитриев-2019». Лучшие моменты второго дня
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Красота & Здоровье
11 марта 2019, 0:10
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Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу

Волонтерский проект «Антирак: поддержка выживших» Ассоциации «Возрождение» приглашает на очередную встречу, которая состоится 12 марта, во вторник, в 16 часов в Актовом зале Национального художественного музея по адресу: ул. Кирова, 9.

В программе: Консультация по правовым вопросам и специалиста-онколога.

Наша страница в инстаграмме @anti_rak
Связаться с нами anti-rak@inbox.ru

Диагноз

(Отрывок из книги Капиталины Алексеевой «Настанет день…»)

… Наступило 8 ноября. С утра в палату пришла наш доктор и сказала мне, чтобы я пошла к заведующей терапевтическим отделением Лене Дмитриевне Пономаревой. Пока я к ней шла, я нутром почувствовала, что со мной, похоже, что-то неладно. Лена Дмитриевна ходила по своему кабинету и не смотрела на меня. Предложила мне сесть на стул и сама села напротив
меня.

С трудом подбирая слова, внимательно осмысливая каждое слов, она мне сообщила, что моя якобы язва с течением времени не излечилась, не прошла, а «озлокачествилась». Я поняла, что мои дела плохи. В тот момент я ощутила, как будто меня ударили по голове чем-то тяжелым и тупым, и у меня засвистело в ушах. Я поняла, что у меня рак. Рак желудка. И мир рухнул для меня в одну секунду.

Из разговоров со своей сестрой Розой, у которой был рак около 30 лет назад, я кое-что понимала об этом коварном заболевании, и спросила доктора, не пошло ли у меня по лимфоузлам. До сих пор удивляюсь, почему я задала этот вопрос, на самом деле, видимо, чтобы не молчать и что-то спросить. Лена Дмитриевна мне ответила, что нет. Потом она мне стала говорить, что у меня стадия легкая, начальная, так что меня излечат при условии скорой операции в хорошей специализированной клинике. Также она сказала, что у меня хороший возраст. Я спросила:

— А что хорошего мне же скоро 70?

— Но не 80, всего лишь 67. А это намного лучше, чем 80. Слава богу, у Вас желудок, а не (далее она перечислила какие-то другие органы), который непременно восстановится после успешного хирургического вмешательства. Нужна очень хорошая качественная операция.

В общем, из беседы с Леной Дмитриевной выяснилось, что мне с моим желудком здорово повезло. В конце разговора она многообещающе сообщила:

— Если Вы операцию сделаете до Нового года, то проживете очень долго и умрете от старости, а не от болезни.

Вот ее последние слова мне очень понравились, и я их запомнила. Потом я часто вспоминала эти магические слова о смерти от старости, и все больше и больше стала в это верить. Также Лена Дмитриевна сказала:

-Если есть возможность, на операцию летит в другой город. Куда хотите – в Москву, Томск, Новосибирск, Владивосток – только прошу Вас, не теряйте драгоценного времени. Сейчас для Вас дорог каждый день.

— Мне надо посоветоваться с семьей, — я смогла вымолвить лишь это.

Слез у меня не было. Сознание не потеряла, в обморок не упала, истерику не закатила. Только голова стала очень тяжелой, как будто меня чем-то оглушили, как будто голова была не моя. Дальше что было – плохо помню. Кажется, позвонила дочери Кате, чтобы сообщить эту страшную новость. Кажется, моя доченька прибежала в больницу и пошла к Лене Дмитриевне. И началась моя другая жизнь …

Фото открытые источники

Источник: Ассоциация «Возрождение»
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Общество
Эксклюзив
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09.03.2019, 14:32
Общество
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06.03.2019, 20:05
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10.03.2019

Какая погода нас ждет в первый рабочий день?

Экология
10.03.2019

Третий день объезда: санитарная обстановка в Якутске стабильна

Спорт
10.03.2019

Воспитанникам ДЮСШ вручили бесплатные билеты на Кубок мира

Instagram
Общество
10.03.2019

Неожиданная помощь

Instagram
Общество
10.03.2019

Волшебница из Сахабулта

Фотофакт
Спорт
10.03.2019

Айсен Николаев открыл Международный турнир памяти Романа Дмитриева

Спорт
10.03.2019

Объявлен состав сборной России на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске

Афиша
Общество
10.03.2019

Программа праздника «Масленица» в Якутске 10 марта