Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу

Волонтерский проект «Антирак: поддержка выживших» Ассоциации «Возрождение» приглашает на очередную встречу, которая состоится 12 марта, во вторник, в 16 часов в Актовом зале Национального художественного музея по адресу: ул. Кирова, 9.

В программе: Консультация по правовым вопросам и специалиста-онколога.

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Диагноз

(Отрывок из книги Капиталины Алексеевой «Настанет день…»)

… Наступило 8 ноября. С утра в палату пришла наш доктор и сказала мне, чтобы я пошла к заведующей терапевтическим отделением Лене Дмитриевне Пономаревой. Пока я к ней шла, я нутром почувствовала, что со мной, похоже, что-то неладно. Лена Дмитриевна ходила по своему кабинету и не смотрела на меня. Предложила мне сесть на стул и сама села напротив

меня.

С трудом подбирая слова, внимательно осмысливая каждое слов, она мне сообщила, что моя якобы язва с течением времени не излечилась, не прошла, а «озлокачествилась». Я поняла, что мои дела плохи. В тот момент я ощутила, как будто меня ударили по голове чем-то тяжелым и тупым, и у меня засвистело в ушах. Я поняла, что у меня рак. Рак желудка. И мир рухнул для меня в одну секунду.

Из разговоров со своей сестрой Розой, у которой был рак около 30 лет назад, я кое-что понимала об этом коварном заболевании, и спросила доктора, не пошло ли у меня по лимфоузлам. До сих пор удивляюсь, почему я задала этот вопрос, на самом деле, видимо, чтобы не молчать и что-то спросить. Лена Дмитриевна мне ответила, что нет. Потом она мне стала говорить, что у меня стадия легкая, начальная, так что меня излечат при условии скорой операции в хорошей специализированной клинике. Также она сказала, что у меня хороший возраст. Я спросила:

— А что хорошего мне же скоро 70?

— Но не 80, всего лишь 67. А это намного лучше, чем 80. Слава богу, у Вас желудок, а не (далее она перечислила какие-то другие органы), который непременно восстановится после успешного хирургического вмешательства. Нужна очень хорошая качественная операция.

В общем, из беседы с Леной Дмитриевной выяснилось, что мне с моим желудком здорово повезло. В конце разговора она многообещающе сообщила:

— Если Вы операцию сделаете до Нового года, то проживете очень долго и умрете от старости, а не от болезни.

Вот ее последние слова мне очень понравились, и я их запомнила. Потом я часто вспоминала эти магические слова о смерти от старости, и все больше и больше стала в это верить. Также Лена Дмитриевна сказала:

-Если есть возможность, на операцию летит в другой город. Куда хотите – в Москву, Томск, Новосибирск, Владивосток – только прошу Вас, не теряйте драгоценного времени. Сейчас для Вас дорог каждый день.

— Мне надо посоветоваться с семьей, — я смогла вымолвить лишь это.

Слез у меня не было. Сознание не потеряла, в обморок не упала, истерику не закатила. Только голова стала очень тяжелой, как будто меня чем-то оглушили, как будто голова была не моя. Дальше что было – плохо помню. Кажется, позвонила дочери Кате, чтобы сообщить эту страшную новость. Кажется, моя доченька прибежала в больницу и пошла к Лене Дмитриевне. И началась моя другая жизнь …

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