Проект Анку Гасич не даст Якутску уходить в зимнюю спячку

Работа архитектора Центра компетенций по вопросам городской среды LETO Анку Гасич была отмечена экспертами на архитектурном конкурсе-эксперименте «21 идея для «гибкого» города». Работу архитектора также опубликовали в одноименной конкурсной книге.

На участие в конкурсе было подано почти 630 заявок из 14 стран, включая Германию, США, Португалию и Аргентину, больше 60 регионов и 120 городов.

Конкурсантам предлагалось определить системную проблему своего города и на примере реального пространства разработать ее «гибкое» решение.

Анку Гасич:

— В условиях быстроразвивающихся городов, когда количество не переходит в качество, массовая застройка возводится бездумно, инфраструктура теряется в плотности — общественные пространства и вовсе забываются. Точечная застройка повышает пористость городов. Пустоты разъедают городскую ткань увеличением количества заросших палисадников, заброшенных скверов, стоптанных зелёных зон вдоль дорог. Но если в тёплое время года улицы наполняются людьми, а сквозь пыль и грязь прорастают растения, то зимой даже лучшее общественное пространство превращается в городской пустырь. Детские площадки, воркаут, фонтаны, растения, цвета — всё исчезает из жизни северян на девять месяцев.

Для примера взяты типичные для Якутска городские пустыри, выключенные из городской жизни во время зимнего периода. Человек перемещается от дома до работы или торгового центра — от тепла к теплу. Остальная часть пути — это белая пустыня. Практически 90% города на 9 месяцев исчезает зимой для жителей. Значит большую часть жизни человек находится в постоянном поиске тепла, а значит климатического стресса.

УЛИЦЫ

Улицы городов обновляются с наступлением зимы. Появляются светящиеся надписи, которые видно сквозь туман. Ледяные локи показывают чёткую границу между дорогой и тротуаром. На месте велосипедных дорожек появляются лыжные маршруты. Из снега составляются снежные временные композиции и инсталляции.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

В суровых климатических условиях появляются специальные очаги, перед которыми любой может погреться. Скамейки оснащены инфракрасным обогревателем для комфортного ожидания. Вместо летних павильонов теперь круглогодичные кафе, магазины или остановки.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Зимой детские площадки обновляются снежными сооружениями и специальным оборудованием для лепки снежных блоков и снежков. Снежная площадка постоянно меняется в зависимости от фантазии детей и видов игры

МАНИФЕСТ

Если мы большую часть своей жизни вынуждены прожить в снегах и во льду, то не остаётся ничего другого как повернуть это себе во благо! Ведь можно ждать зиму с таким же нетерпением как и лето!