Проект АЛРОСА «Колодец сказок» стал обладателем престижной премии

Сборник детских сказок на русском, якутском и эвенкийском языках занял первое место в специальной номинации «Социально ответственный бизнес» Всероссийской общественной премии «Ключевое слово».

Изданная АЛРОСА книга «Колодец сказок» собрала 50 произведений, которые были выбраны по итогам конкурса среди детей от 6 до 15 лет. Жюри всероссийской премии признало проект АЛРОСА лучшим среди более чем двухсот заявленных на конкурс работ. Компания признана лидером в оказании активной поддержки проектов, направленных на сохранение и развитие языкового многообразия Российской Федерации.

Награждение победителей премии «Ключевое слово» состоялось 9 декабря в Москве. Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия Российской Федерации «Ключевое слово» проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».

«Цель Конкурса –- поддержка и повышение престижа общественных и профессиональных инициатив, направленных на сохранение и развитие языкового многообразия Российской Федерации путем поощрения лучших проектов и практик. Конкурс проводился традиционно по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес». Всего было направлено 232 заявки из 61 субъекта РФ», – сказал на церемонии награждения Тимур Цыбиков, начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России.

Напомним, проект «Колодец сказок» начался в 2020 году, когда Экологический центр АЛРОСА объявил детский конкурс на написание сказки. Свои произведения редколлегии представили 280 детей из России и зарубежных стран. В сборник вошли 50 сказок, герои которого на личном примере рассказывают, как нужно относиться к природе.

Издание сборника «Колодец сказок» на нескольких языках очень важно для сохранения языков коренных народов. Вопрос требует к себе пристального внимания и поддержки со стороны не только государства, но и компаний. Для АЛРОСА поддержка и развитие проектов, направленных на сохранение культуры и языков коренных народов Севера, остается одним из важнейших направлений деятельности.

Экологический центр АЛРОСА ежегодно создает проекты для детей и подростков, чтобы с самого детства прививать любовь и бережное отношение к природе. В этом году проект «Колодец сказок» выходи на новый уровень, и уже знакомые по книге герои станут мультипликационными персонажами, которые расскажут о том, как сохранить природу родного края и как позаботиться о ней.

«Основной целью нашего проекта является экологическое просвещение и сохранение родного языка. В этом году мы решили проект продолжить и выпустить мультфильм, учитывая пожелания наших читателей. Сейчас идет активная подготовительная работа. Мультфильм будет так же, как и сборник, на трех языках: якутском, русском и эвенкийском. В короткометражный мультфильм войдут три работы, которые мы выбрали: «Лесной доктор», «Чудо-дерево», «Лиса-грязнуля». Герои мультфильма, как и в книге, расскажут о том, как беречь окружающую среду и быть вежливым», – рассказала сотрудник Экологического центра АЛРОСА Ульяна Кононова.

«Отрадно отметить, что одним из направлений экологического центра АЛРОСА является поддержка коренных малочисленных народов Севера через проекты по сохранению языков. Такие проекты, безусловно, важны для сохранения исчезающих языков. Мы ценим стремление АЛРОСА найти баланс между интересами бизнеса и коренных малочисленных народов Севера», – отметила руководитель Управления по вопросам развития языков Администрации Главы и Правительства РС(Я) Римма Жиркова.

Теперь этот нужный и интересный экологический проект найдет отражение не только на страницах книг, но и в творчестве мультипликаторов. Это поможет донести ценности «Колодца сказок» –заботу о природе и важность сохранения родного языка – до еще большей аудитории, включая самых маленьких детей.