Проект АЛРОСА: Дикие олени Якутии под защитой

АЛРОСА продолжает заниматься защитой и сохранением популяции диких северных оленей. Проект реализуется уже несколько лет в рамках соглашения с Дирекцией биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.

В этом году компания подписала с Дирекцией новое соглашение на период 2023-2026 гг., по условиям которого продолжатся мероприятия по охране и восстановлению численности диких северных оленей Якутии, ежегодно будет проводиться оценка состояния тундровых популяций. Ежегодно АЛРОСА выделяет на эти цели 1 миллион рублей.

Иннокентий Семенов, заместитель руководителя Дирекции биоресурсов, особо охраняемых территорий и природных парков Якутии рассказал о мерах поддержки со стороны алмазной компании. «Дикие северные олени мигрируют по территориям Мирнинского, Оленекского и Нюрбинского районов, заходят в Жиганский и Булунский районы. Миграционный коридор затрагивает обширные территории, поэтому проведение охранных мероприятий и мониторинг – трудоемкий и затратный процесс. В 2018 году Дирекция биоресурсов обратилась к руководству АЛРОСА, поскольку Компания ведет свою деятельность в данных районах республики. Компания откликнулась, и сотрудники природоохраны приобрели необходимое оборудование: автомобили УАЗ, ГАЗ-66, а также «Урал»-будку, что важно для нормальной работы, поскольку рейды бывают по месяцу», — говорит он.

Этой работой занимается специально созданный Дирекцией биологический ресурсов спецотряд «Запад», который пресекает браконьерство и незаконную охоту в период массовой миграции оленей, ведет учет и мониторинг животных, регулирует численность крупных хищников. Средства также идут на снаряжение и технику, включая спутниковые ошейники для отслеживания перемещения оленей.

В период осенней миграции стада оленей могут приближаться к технологической дороге, ведущей на месторождение «Верхне-Мунское», поэтому АЛРОСА устанавливает «час тишины» для автотранспорта. В это время движение запрещено, водителей информируют о местах возможных переходов животных через дорогу и проводят инструктажи.

«Поддержка специального отряда «Запад» — важная инициатива компании. Жители нашей республики могут быть уверены, что дикие северные олени под защитой. Мы запустили множество проектов, связанных с поддержкой рейдов и оснащением инспекторов, постоянно проводим научно-исследовательскую работу и регулярно информируем власти и население республики о результатах нашей деятельности. Мы уверены, что эти и другие природоохранные мероприятия позволят сохранить уникальную популяцию дикого северного оленя и, в то же время, окажут поддержку коренным малочисленным народам республики», — отметила главный эколог АЛРОСА Полина Анисимова.

Олени – единственный в регионе охотничий ресурс, неотъемлемая часть традиционного промысла коренных малочисленных народов Севера. Именно поэтому у программы мониторинга есть еще одна задача – сделать так, чтобы стада диких северных оленей при миграции не пересекались с домашними. Параллельно регулируется численность волков, которые существенно вредят оленям.

«Мы проводим мониторинг совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН. Ученые отмечают, что благодаря рейдам наших сотрудников в последнее время снижается число случаев браконьерства и нарушений природоохранного законодательства. Результаты проверок и выявленные нарушения передаются в местные комитеты по охране природы, которые выносят соответствующие законодательству решения», — отмечает Иннокентий Семенов.

Между АЛРОСА и Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН действует соглашение на период 2022-2025 гг. Специалисты Института проводят отлов и мечение спутниковыми ошейниками диких северных оленей лено-оленекской популяции для того, чтобы отслеживать места их обитания, пути миграции и численность. На эти цели компания направляет дополнительные 1,5 млн рублей ежегодно.

Радиоошейники надеваются в момент переправы животных с одного берега на другой. Устройства не несут никакого вреда и дискомфорта оленям. В прошлом году чипирование проводилось в местности Скалистое на реке Оччугуй-Холомсук. Всего было отловлено и чипировано 10 особей: два самца и восемь самок. Как отмечают сотрудники института, самок чипируют для выявления мест гона и отела. Кроме того, радиоошейники передают данные о поведении животных.

АЛРОСА оказывает поддержку по мониторингу и сохранению популяции диких северных оленей с 2016 года. За этот период компания направила на реализацию проекта более 10 млн рублей.