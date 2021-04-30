Проект АГАТУ получит грант Росмолодежи

Федеральное агентство объявило об итогах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проходил отдельно среди вузов и отдельно среди физических лиц. Среди победителей — Арктический государственный агротехнологический университет.

В АГАТУ рассказали, что в число победителей конкурса вошёл проект «Открытый мир» по воспитательной работе среди иностранных студентов. В рамках проекта на базе вуза будет организован комплекс мероприятий, направленных на интеграцию иностранных студентов не только в образовательную среду, но и в целом в жизнь региона пребывания и страны. Проект включает в себя 6 разных мероприятий, в том числе Международный молодежный форум «ОТКРЫТЫЙ МИР» (17 ноября), посвященный Международному дню студента, Молодежный концерт народов мира (21 сентября), посвященный Международному дню мира, Тренинги личностного роста для девушек (11 октября), посвященные Международному дню девочек, Мастер-классы по приготовлению национальных блюд (4 ноября), посвященные Дню народного единства и акция «Красный тюльпан» (1 декабря), посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, семинары о культуре и традициях коренных народов региона.

В Росмолодежи отметили, что на конкурс подано 1946 проектов от 326 образовательных организаций. Из них 316 проектов от 142 вузов рекомендованы экспертами к присуждению грантов. Из Якутии в этот список вошёл 1 вуз. Также в заочном конкурсе среди физических лиц двое якутян вошли в число победителей.