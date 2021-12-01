Проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» — в Якутске идет сбор заявок

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска с 26 ноября начал прием предложений на отбор дворовых территорий многоквартирных домов на включение дворовой территории в проект «1000 дворов на Дальнем Востоке». Участниками проекта могут стать собственники помещений многоквартирных домов.

Начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Северина Архипова обозначила одно из основных условий участия в программе. Жильцам-собственникам помещений МКД необходимо принять решение о включении в состав общего имущества земельного участка, оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов. Такое решение должно быть оформлено протоколом общего собрания жильцов в соответствии с жилищным законодательством.

«Так как дворовые территории по сложившейся застройке маленькие, и там особо многофункциональностью не разгуляешься, необходим комплексный подход путем квартального благоустройства. Тогда можно будет разделить территории дворов по функциональности, где-то совместим детские зоны, а где-то зоны отдыха более взрослого населения», — пояснила Северина Архипова.

Заявки предложений заинтересованных лиц на включение дворовой территории в проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» принимаются по адресу: ул. Октябрьская, 20, корпус 1, 1 этаж (окно приёма документов) или 305 кабинет, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 ч., в пятницу с 9.00 до 17.00 ч., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 ч.

Прием заявок продлится до 18.00 ч. 7 декабря 2021 года.

Все поступившие предложения регистрируются в день их поступления в журнале регистрации предложений в порядке очередности поступления. На предложении ставится отметка о получении предложения с указанием даты и времени его получения.

С критериями отбора и содержанием заявки можно ознакомиться здесь.