Продвижение русского языка – доминанта политики интернационализации вузов

10 июня в рамках II форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России» Северо-Восточный федеральный университет встретит экспертов МНПК «Русский мир Азии» и будущих участников Российско-азиатского консорциума арктических исследований. Подписание декларации о создании консорциума состоится 11 июня.

«Каждая встреча профессионалов, единомышленников и оппонентов дает новые возможности для сотрудничества и открывает новые горизонты. Для меня, человека, который в силу своих профессиональных обязанностей должен обеспечивать такое взаимодействие между специалистами в области преподавания и популяризации русского языка в России и странах мира, очень важно участие в подобных мероприятиях. Я благодарна руководству СВФУ и моим коллегам-русистам за организацию форума с такой насыщенной и содержательной программой», – сказала генеральный секретарь МАПРЯЛ Наталья Брунова.

Наталья Брунова также отметила, что среди ожиданий от форума выделяет обсуждение решений задач, связанных с развитием современной русистики: «Эти идеи обязательно получат продолжение: дискуссия по ним состоится на VIII Конгрессе РОПРЯЛ «Динамика языковых и культурных процессов в современной России» в Санкт-Петербурге. А уже через год мы встретимся на Всемирном конгрессе, в повестку которого войдут вопросы, которые мы наметим на форуме в Якутске».

В ходе МНПК «Русский мир Азии» преподаватели русского языка как неродного и русского языка как иностранного из России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана обсудят национальный корпус русского языка, особенности русского языка в функции государственного языка России, роль АТАПРЯЛ в развитии русистики в дальневосточном регионе и другое. Конференция направлена на развитие практико-ориентированного диалога преподавателей РКИ России и азиатских стран СНГ, разработку совместных образовательных проектов, укрепление внешних связей между русистами России и азиатских стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организация Российско-Азиатского консорциума арктических исследований проходит в рамках проекта «Университет-центр международных арктических и азиатских исследований». Он стал одним из 18 победителей конкурса в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

«ЮГУ поддерживает инициативу СВФУ и Международной организации северных регионов «Северный форум» по созданию Российско-азиатского консорциума арктических исследований. На наш взгляд, с учетом геополитических вызовов и стремительно меняющейся повестки международного сотрудничества в Арктике данный формат научно-образовательного взаимодействия образовательных организаций как никогда актуален. Сегодня очень важно объединять креативный потенциал для изучения глобальных процессов в области естественных, гуманитарных и общественных наук в Арктике и Азии, которым обладают потенциальные участники Консорциума», – обратила внимание доцент Института цифровой экономики, руководитель финно-угорского направления ЮГУ Татьяна Дятлова.

Татьяна Дятлова подчеркнула, что форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» – это уникальная информационно-коммуникативная площадка, которая позволит по-новому оценить собственные ресурсы и возможности и развивать их в дальнейшем, получая новые результаты, обмениваться опытом и создавать новые коллаборации.

Справка:

Форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» пройдет 10-12 июня по инициативе СВФУ в городе Якутске. Мероприятие запланировано как знаковое и масштабное событие, в свете текущих событий – санкционного и информационного прессинга, приобретающего принципиально иное качество и остроту. Форум углубит осмысление роли университетов в развитии геостратегических территорий, интеграционных процессов в регионах, взаимодействия общества, власти и бизнеса.