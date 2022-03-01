Продукты, товары и ГСМ: ОНФ следит за ценами

Народный фронт в Якутии начал мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости

Активисты Регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Якутии начали проводить мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости. Мониторинг проводится в магазинах и торговых центрах как в сельских и отдалённых наслегах республики, так и в крупных промышленных центрах и в столице региона.

«Мы проводим мониторинг, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на основные виды продовольствия и товаров первой необходимости. Проверяем установление цен на хлеб, рис, гречку, подсолнечное масло, сахар, тушёнку, а также на бытовую химию, стиральные порошки. Кроме того, наши активисты проводят мониторинг цен на ГСМ. Проверка проводится для того, чтобы недобросовестные предприниматели, воспользовавшись ситуацией, не завышали цены наопределённую категорию товаров и продуктов питания», — рассказал руководитель Регионального исполкома Народного фронта в Якутии Валерий Лютый.

Активисты и общественники ОНФ в Якутии, проводя мониторинг, помогают уполномоченным госорганам оперативно реагировать на необоснованный рост цен.

«Мониторинг проводится ежедневно. На местах эта работа проводится не только активистами ОНФ, но и ветеранами боевых действий, к которым я обращаюсь, как председатель Общественной организации ветеранов-афганцев. Активисты заходят в магазины, фотографируют цены на продукты первой необходимости и затем пересылают их нам, а мы уже формируем таблицу, ведём отчёт и направляем его в Москву для проведения анализа и принятия мер. Такая работа сейчас проводится во всех регионах страны», — пояснил Валерий Лютый.

Жители республики также могут сообщать о фактах завышения цен на основные виды продовольствия и товаров первой необходимости в Региональное отделение ОНФ в Якутии, позвонив по номеру: 8 (4112) 40-22-89.