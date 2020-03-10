Продукция Мохсоголлохского хлебозавода включена в каталог «100 лучших товаров России»

Мохсоголлохский хлебозавод с изделием из пшеничной муки включен в каталог «100 лучших товаров России».

«В Хангаласском улусе заинтересованы в том, чтобы в районе росло число инициативных и добросовестных производителей. Надеемся, что в дальнейшем и другие наши производственники будут участвовать в столь престижном конкурсе», — отметил и.о. главы района Федор Борисов.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» – часть большой одноимённой программы, направленной на поддержку российских товаропроизводителей. Она призвана содействовать повышению их конкурентоспособности и наполнению рынка отечественными товарами высокого качества. Конкурс проводится в двух группах: «продукция» и «услуги» по нескольким номинациям.

«Это очень серьезное достижение для бизнес-сообщества республики. В региональном конкурсе «100 лучших товаров» приняли участие сотни якутских предприятий. Из них на всероссийском уровне отличились двадцать: 13 дипломантов и 7 лауреатов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

Среди них — ООО «Кладовая Олекмы» с сыром «Пошехонский», ФАПК «Якутия» с бальзамом «Эрчим», Якутский хлебокомбинат с хлебом «Заварной пряный», «Альянс ЭПЛ. Якутские бриллианты» с бриллиантом «Пылающий лед», ООО «Праздник жизни+» — услуги общественного питания ресторана «Панда и Журавль», ИП Андрей Денисов — марка «АкваМарина».

Напомним, что на днях руководитель улуса Федор Борисов поблагодарил коллектив ОАО «Мохсоголлохский хлебозавод» и лично его директора Сергея Гребнева за оказанную помощь жителям села Кытыл-Дюра, в котором сгорела пекарня.