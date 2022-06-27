Груз, совершившего жёсткую посадку Ан-30, доставили в магазины Оленька

Груз, который находился на борту совершившего жёсткую посадку самолета Ан-30 в Оленёкском районе, успешно доставлен в районный центр. С 26 июня в магазинах Оленька началась реализация продуктов — фруктов, картошки, лука, яиц, сообщает ЯСИА со ссылкой на районную газету «Сардана» («Заря).

Со слов директора МУП «Оленёк-торг» Никана Николаева, в операции по извлечению и доставки груза участвовали 12 человек — сотрудники предприятия и добровольцы.

«Работа по доставке груза далась нам нелегко. Поскольку там непроходимый лес, все продукты мы несли на себе, далее перевозили через озеро на моторной лодке, затем — на квадроциклах до реки, где загружали на баржу», — рассказал Никан Николаев.

В итоге груз был успешно доставлен в районный центр, а с 26 июня продукты начали продавать в магазинах.

Напомним, 22 июня самолет Ан-30 произвел жёсткую посадку близ села Оленёк Оленёкского района. Все семь членов экипажа спаслись. Самолёт, принадлежавший ООО «Регион 98», осуществлял коммерческий рейс по доставке продуктов по договору с АО «Якутоптторг». На борту было 6,3 тонны продовольствия.