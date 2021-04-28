Продолжительные майские праздники: отношение и планы работодателей

Служба Исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила реакцию и планы компаний-работодателей в отношении увеличения праздничных дней в мае 2021. Экспресс-опрос проводился с 23 по 25 апреля 2021 г. среди порядка 200 представителей работодателей.

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Кроме вакансий онлайн школ топ-10 вошли также предложения образовательных бюджетных учреждений: государственного профессионального и негосударственного дополнительного образования.

38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом.

Половина (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.