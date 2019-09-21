21.09.2019
13:56
421
Опрос
Продолжит ли свой путь шаман Габышев?
Пройдя пешком более 3 тысяч километров, приобретая и теряя сторонников, шаман Александр Габышев был возвращен самолетом домой в Якутск. Как вы думаете, продолжит ли он свой путь?
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