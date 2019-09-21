Продолжит ли свой путь шаман Габышев?

Пройдя пешком более 3 тысяч километров, приобретая и теряя сторонников, шаман Александр Габышев был возвращен самолетом домой в Якутск. Как вы думаете, продолжит ли он свой путь?

Продолжит ли шаман Габышев свой путь? Да, продолжит

Нет, не продолжит Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш