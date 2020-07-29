Продолжился суд над экс-начальником по трудовой миграции

Сегодня, 29 июля в Якутском городском суде продолжилось рассмотрение дела бывшего начальника отделения внешней трудовой миграции МВД по Якутии Дмитрия МАКСИМОВА. Дело рассматривает судья Эльвира МИНЕЕВА.

Напомним, что 15 ноября 2019 он был задержан сотрудниками УФСБ на рабочем месте при получении взятки в размере 150 тысяч рублей.

К сожалению, в данный момент SakhaLife лишен возможности вести репортажи из зала суда из-за введенных ограничений в связи с пандемий коронавируса. Уточним, что с 29 июня суды Якутии возобновили рассмотрение всех зарегистрированных дел, но в зал суда допускаются только участники судебных заседаний, и запрещен вход для представителей СМИ и слушателей.

По данным SakhaLife 29 июля продолжился судебный процесс по делу Дмитрия Максимова о получении взятки должностным лицом в крупном размере. Сегодня судья заслушала показания свидетелей, сам подсудимый так же присутствовал в зале. Он обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей от массажного салона. При получении задатка в 150 тысяч рублей в своем кабинете Максимов был взят с поличным.

По информации источника, требуемая сумма заносилась в кабинет Максимова ежемесячно. На судебном процессе должно выясниться: был ли подсудимый инициатором или лишь посредником в коррупционной схеме.

После задержания начальник отделения внешней трудовой миграции МВД по Якутии был уволен из органов полиции. В ходе расследования на его имущество наложен арест на сумму более 8 млн. рублей. Под тяжестью собранных доказательств на стадии завершения предварительного расследования Дмитрий Максимов в полном объеме признал свою вину.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 19 августа. Предполагается, что на этом заседании будут оглашены показания из материалов уголовного дела.

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