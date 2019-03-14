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13 марта 2019, 22:44
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Продолжение скандала: Владимир Ильич возмущен якутскими следователями

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, а до сентября 2018 года руководитель территориального управления Росздравнадзора по Якутии Владимир Чичигинаров собщил ТайгаПост, что не согласен с действиями следственных органов, проводивших сегодня, 13 марта, обыск в его доме.

«Я буду обжаловать их действия. Они зашли в дом без оснований, проверили все, изъяли компьютеры. Я по работе никогда не имел отношения к проведению аукционов по закупке медикаментов. Моя жена — тоже чистейший человек и никогда не участвовала в аукционах по заключению государственных и муниципальных контрактов», — сообщил Чичигинаров изданию.

Председатель комитета Ил Тумэна сегодня находится в Москве и вечером возвращается в Якутск.

Владимир ЧИЧИГИНАРОВ:

— Вчера я принимал участие в заседании круглого стола в Государственной Думе, а тут такие слухи. Это недопустимо.

— Владимир Ильич, но ведь у вашей супруги есть свой аптечный бизнес? А речь идет об уголовном деле о мошенничестве и картельном сговоре в системе обеспечения лекарствами медицинских учреждений республики.

— Да, она индивидуальный предприниматель Андросова. У нее есть свои аптеки. Но ни в каких аукционах по контрактам она никогда в жизни не участвовала.

Сегодня прокуратура республики распространила следующее сообщение:

«Прокуратура Республики Саха (Якутия)  совместно с УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) и УФАС по Республике Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении закупок.

По результатам проверки установлены факты мошенничества и ограничения конкуренции (картельный сговор) со стороны руководителей коммерческих организаций, зарегистрированных на территории республики при заключении государственных контрактов с медицинским учреждениями региона на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.

Общая сумма государственных контрактов, заключенных с представителями картеля и их аффилированными лицами, составляет около 3 миллиардов рублей. Согласно материалам проверки прокуратуры имеют место многочисленные факты, когда цены закупок по контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в 2-4 раза превышали розничные цены. При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч.2 ст. 178 (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время следственно-оперативной группой с привлечением специалистов Управления по борьбе с картелями ФАС России проводятся обыски в коммерческих организациях, входящих в картель, а также в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Расследование уголовного дела находится на контроле  прокуратуры республики.

Источник: http://taigapost.ru/news/obysk-u-menya-proveli-bez-osnovaniy-deputat-chichiginarov
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