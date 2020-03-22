22.03.2020
11:48
475
Коронавирус
Продолжение истории с домом Ленина 11
В редакцию пришло второе письмо от жителей из дома по адресу проспект Ленина дом 11
Источник: Из присланного
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