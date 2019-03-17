Продолжаются выборы в двух наслегах Чурапчинского района

На 10.00 по данным пяти участковых избирательных комиссий Чурапчинского наслега проголосовало пока менее 10% избирателей.

Всего в МО «Чурапчинский наслег» зарегистрировано 6724 избирателя.

На 10.00 ч проголосовало 280 человек (4,10%). В Центральной УИК Чурапчинского наслега зарегистрировано 925 избирателей. В 10.00 свой гражданский долг выполнили 53 человека (5,6%). В Когалинской – 1513 (44, 3%). Марыкчанской — 1508 (50, 3,3%). Чаранской – 1221 (58, 4,7%). Новгородской – 1547 (75, 4,8%).

Напоминаем, сегодня, 17 марта, идут досрочные выборы на пост главы в двух муниципальных образованиях Чурапчинского района – Хаяхсытского и Чурапчинского наслегов.

В Хаяхсытском наслеге в выборах принимают участие три кандидата:

— Афанасий Петрович Дорофеев, 17.09.1966 г.р., самовыдвиженец, спортивный инструктор МО «Хаяхсытский наслег»;

— Тарас Лукич Тарасов, 14.05.1956 г.р., выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сотрудник НВК «Саха» ;

— Артем Андреевич Тюньков, 25.08.1994 г.р., от ЯРО ПП ЛДПР, безработный.

На пост главы Чурапчинского наслега зарегистрированы также три кандидата:

— самовыдвиженец Леонид Степанович Макаров, 13.04.1984 г.р., главный специалист МО «Чурапчинский наслег»;

— Семен Витальевич Макаров, 03.08.1989 г.р. от ЯРО ПП ЛДПР, госслужащий Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), помощник депутата ГД ФС РФ Селезнева В.С.;

— Владимир Дмитриевич Сивцев, 06.04.1970 г.р., генеральный директор ООО «Хатан», выдвинутый ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Двери избирательных участков открылись в восемь утра.