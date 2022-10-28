Продолжаются поиски Тиит Дьулуса Таллбан Уола, сына Сулустааны Мыраан

Правоохранительные органы разместили ориентировку на пропавшего в сентябре этого года сына общественной деятельницы Сулустаны Мыраан по имени Тиит Дьулуса Таллбан Уола. Лиц, владеющих какой-либо информацией о молодом человеке, просят обращаться в транспортную полицию по республике.

«В ОУР Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте находится розыскное дело № 2223960094000035 от 03.10.2022 г. в отношении без вести пропавшего гр. Тиит Дьулуса Таллбан Уола 25.04.1995 г.р., который 11.09.2022 г. в период времени с 23 часов 40 минут по 00 часов 46 минут 12.09.2022 г. пропал без вести с парома «СК-2016», выполняющего рейс по маршруту «Якутск-Нижний Бестях», сообщает телеграм-канал yakutia.info

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