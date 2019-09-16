Продолжаются поиски пропавшего вертолета

Поиски пропавшего в Оймяконском районе Якутии вертолета Eurocopter, приостановленные ночью, будут возобновлены. Силы и средства Главного управления МЧС РФ по РС(Я) приведены в готовность, воздушное судно Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в аэропорту столицы региона.

На 16 сентября запланированы поисково-спасательные работы с радиусом до 50 км от последней точки отслеживания. В них примут участие четыре воздушных борта Якутской территориальной подсистемы РСЧС (с учетом ВС из Хабаровска).

Напоминаем, вчера поступила информация о том, что пилот вертолета Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь. Воздушные суда малой авиации обследовали 220 кв.км территории, но поиски результатов не дали.

Ситуация осложняется метеоусловиями и отсутствием информации о плане полета пропавшего воздушного судна, сообщили ЯСИА в пресс-службе МЧС.