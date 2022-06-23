Продолжаются поиски пропавшего самолета АН-2

Продолжаются поиски пропавшего самолёта АН-2 в Кобяйском районе. Сегодня работает авиации МЧС России и Полярных авиалиний. На борту находятся спасатели регионального управления МЧС России, РПСБ, сотрудники МВД и Следственного комитета. Поиски осложняются горным рельефом местностиместности. Напоминаем, что с нарастающим итогом обследовано порядка 7 тыс. кв км.

Фото: МЧС России по РС (Я) Источник: МЧС России по РС (Я)

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