Продолжается заключительная дезинфекция в домах, из которых госпитализировали больных

По данным МКУ СЭГХ, 10 июля проведена заключительная дезинфекция мест общего пользования многоквартирных жилых домов, в которых были выявлены инфицированные COVID-19 по 14 адресам.

По муниципальному контракту с 20 мая дезинфекцию проводит ООО «Аденалин». Ранее такой контракт был заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)». Заявки на проведение заключительной дезинфекции направляются исполнителю при поступлении соответствующей информации Роспотребнадзора.

10 июля дезинфекция против коронавирусной инфекции проведена в местах общего пользования многоквартирных домов по следующим адресам: Шавкунова 105, Можайского 17/3, 21/2, Лонгинова 42/6, Лермонтова 23/4, 25/2, 42, Курнатовского 3/3, Кузьмина 26а, 34, Кирова 17/3, 27/1, а также Газовиков 30 и Есенина 5/1 в микрорайоне Марха.

Всего с 4 по 10 июля ООО «Аденалин» провело заключительную дезинфекцию по 239 адресам многоквартирных домов, из которых были госпитализированы больные с диагнозом COVID-19.

Напомним, Окружной администрацией Якутска подписано распоряжение о финансировании из резервного фонда города заключительной дезинфекции мест общего пользования многоквартирных жилых домов, в которых были выявлены инфицированные новой короновирусной инфекцией COVID-19.

К сведению жителей, в домах которых выявлены больные коронавирусной инфекцией: для проведения заключительной дезинфекции в местах общего пользования жилых многоквартирных домов (МКД), дополнительно обращаться, подавать заявку не нужно.

Роспотребнадзор направляет все списки адресов, где выявлены больные коронавирусной инфекцией, по защищенным каналам связи в Окружную администрацию г. Якутска. Информация поступает ежедневно, на основании поступивших данных формируются заявки на дезинфекцию.

Обращаем внимание, что согласно предписаний Роспотребнадзора, заключительная дезинфекция проводится только в том подъезде, в котором был выявлен больной – с полной обработкой всех поверхностей.