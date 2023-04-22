Продолжается вывоз снега со дворов школ и детсадов Якутска

Работы по откачке воды и вывозу снега с территорий школ и детских садов г.Якутска продолжаются, сообщает тгк Управления образования Якутска.

Образовательные организации привлекают дополнительные ресурсы.

Так, например, на прилегающей к школе №24 территории вывезено более 200 кубов снега, в школе №30 организован дополнительный вывоз снега, с территории детского сада №35 всего вывезено 480 кубов снега — 27 машин, детского сада №33 — 168 кубов снега, детского сада № 84 дополнительно 40 кубов снега, детского сада №8 дополнительно 80 кубов снега , детского сада №86 вывезено 60 кубов снега. По заявке заведующего детского сада №3 Управa Промышленного округа отправила машину для откачки талых вод. С территории школы №2 вывезено всего 250 кубов снега. В данный момент работает мотопомпа для откачки воды.

Субботники силами работников по вывозу снега и откачке воды с территорий школ и детских садов продолжаются.

Из плановых объемов 25 тыс.кубов вывезено 33 тыс.кубов снега сверх плана.