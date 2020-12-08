Продолжается выдвижение на премию «Якутянин года»

В Якутске продолжается прием заявок на соискание ежегодной общественной премии «Якутянин года-2020. Якутск». Выдвижение соискателей проводится с 1 декабря по 25 декабря 2020 года.

В список направлений, по которым подаются заявки, включены: «Сила духа», «Успех в мире», «Доброе сердце», «Прорыв года», «Распространение знаний», «Вклад в развитие города», «Социальное предпринимательство». В этом году также введены два новых направления: «На страже здоровья», посвященная врачам и медицинским сотрудникам, и «За сплочение поколений», которое присуждается за особый вклад в сохранение исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«2020 год был сложным, но, несмотря на это, а может и благодаря этому, он выявил настоящих героев. Жители нашего города, нашей республики, проявили себя на российских и на мировых площадках. У нас есть люди, которых мы с гордостью можем называть «Якутянами года». Призываю всех жителей нашего города и республики выдвигать достойных кандидатов, потому что мы должны знать имена наших героев и знать их в лицо», — обратилась к горожанам исполнительный директор общественной премии Яна Угарова.

Заявки на участие в общественной премии, заполняются по форме и направляются на электронную почту Yakutyanin_goda@mail.ru либо в почтовый ящик «Якутянин года-2020. Якутск», который находится на первом этаже здания Окружной администрации на проспекте Ленина, 15.

Выдвижение соискателей премии проводится путем самовыдвижения, выдвижением коллективами, выдвижением общественной организацией или физическим лицом, проживающим в Якутске.

В заявке должны быть указаны сведения о кандидате, информация о реализованном проекте, его результатах, отзывы и ходатайства, характеристики, копии публикаций, документов, подтверждающих общественное признание проекта.

Коллективные заявки не допускаются.

