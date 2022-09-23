Продолжается в закрытом режиме судебный процесс по делу Максима Местникова

Сегодня, 23 сентября, в Якутском городском суде судья Павел Герасимов продолжил судебный процесс по скандальному делу педагога и общественника Максима Местникова, который обвиняется по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и пяти эпизодам по п.«б» ч.4 ст.132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Напомним, что это повторное рассмотрение в Якутском городском суде уголовного дела Максима Местникова, которое началось в феврале. Ранее первое рассмотрение в прошлом году закончилось возвращением дела Максима Местникова прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении требований уголовно-процессуального кодекса РФ. Это постановление горсуда было обжаловано в Верховном суде РС(Я), который отменил его 2 февраля 2022 года.

Все началось с того, что жительница Якутска заявила в правоохранительные органы, что руководитель кружка «Патриот» в Мархинской школе № 2 Максим Местников совершил в отношении ее 10-летней внучки насильственные действия сексуального характера.

После задержания Максима Местникова следователи установили, что несколько школьниц в возрасте 10-13 лет, стали жертвами обвиняемого. В ходе предварительного следствия проведен комплекс следственных и процессуальных действий, ряд сложных экспертных исследований, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщила пресс-служба СК РФ по РС(Я).

Тем не менее, обвиняемый не признал вины в совершенных преступных деяниях. Наряду с другим делом по обвинению вилюйского педагога в сексуальных домогательствах, дело Максима Местникова вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Родные, многие знакомые, коллеги Максима Местникова не верят предъявленным обвинениям, некоторые публично выступили в его защиту.

Суд идет в закрытом режиме. За это время состоялось 28 судебных заседаний. Гособвинитель ходатайствовал, чтобы несовершеннолетние потерпевшие не присутствовали на суде. Суд удовлетворил это ходатайство, посчитав, что присутствие это нанесёт им психологическую травму, их показания зачитываются в суде без их присутствия.