15.06.2021
16:57
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Судебная хроника

Продолжается судебный процесс по делу Карамзина и Самсоновой

Сегодня, 15 июня в Якутском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой, руководителей строительной фирмы «Утум-Инвест». Дело рассматривается повторно и передано судье Лене Егоровой.

Обвиняемая Татьяна Самсонова ходатайствовала о переносе судебного заседания из-за отсутствия своего адвоката Ольги Мамаевой, которая в это время представляла в Верховном суде РС(Я) интересы другой своей подзащитной Людмилы Вербицкой. Судья в этом отказала, так как на заседании присутствовал второй защитник Самсоновой – Дмитрий Логинов. 

Продолжился допрос потерпевшей стороны – Айны Неустроевой, руководителя строительной фирмы «Стройакадемия», ответила на вопросы защитников обвиняемых. Следующее заседание на 18 июня. 

По версии следствия, руководство «Утум» Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова причинили ООО «Строй-Академии» ущерб в 165 млн руб. Между фирмой «Утум-Инвест» и «СтройАкадемией» возник имущественный спор из-за участка на Вилюйском тракте. Как считает следствие, бывший заммэра Якутска Василий Гоголев при подстрекательстве Карамзина и Самсоновой вымогал у «СтройАкадемии» «отступные» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии». 

Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ), а так же Георгий Карамзин дополнительно обвиняется по ст.4 ст. 33 – подстрекательство. 

Дело их соучастника Василия Гоголева, бывшего заместителя главы ГО «город Якутск», было выделено в отдельное производство (он заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение), и было рассмотрено раньше. Василий Гоголев признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  В феврале 2021 года решением Якутского городского суда Василий Гоголев был освобожден условно досрочно. 

Напомним, на первом рассмотрении дела утумовцев в декабре 2020 г. судья Георгий Николаев вернул дело прокурору по причине обнаруженных нарушений в обвинительном заключении. 

Данное решение судьи сразу было обжаловано прокуратурой, и 11 февраля 2021 г.  Верховный суд РС(Я) вернул уголовное дело Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой на повторное рассмотрение в Якутский городской суд. 

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Фото: Татьяна Бурцева, сетевое издание SakhaLife.ru
Источник: Татьяна Бурцева, сетевое издание SakhaLife.ru
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