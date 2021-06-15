Продолжается судебный процесс по делу Карамзина и Самсоновой

Сегодня, 15 июня в Якутском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой, руководителей строительной фирмы «Утум-Инвест». Дело рассматривается повторно и передано судье Лене Егоровой.

Обвиняемая Татьяна Самсонова ходатайствовала о переносе судебного заседания из-за отсутствия своего адвоката Ольги Мамаевой, которая в это время представляла в Верховном суде РС(Я) интересы другой своей подзащитной Людмилы Вербицкой. Судья в этом отказала, так как на заседании присутствовал второй защитник Самсоновой – Дмитрий Логинов.

Продолжился допрос потерпевшей стороны – Айны Неустроевой, руководителя строительной фирмы «Стройакадемия», ответила на вопросы защитников обвиняемых. Следующее заседание на 18 июня.

По версии следствия, руководство «Утум» Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова причинили ООО «Строй-Академии» ущерб в 165 млн руб. Между фирмой «Утум-Инвест» и «СтройАкадемией» возник имущественный спор из-за участка на Вилюйском тракте. Как считает следствие, бывший заммэра Якутска Василий Гоголев при подстрекательстве Карамзина и Самсоновой вымогал у «СтройАкадемии» «отступные» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии».

Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ), а так же Георгий Карамзин дополнительно обвиняется по ст.4 ст. 33 – подстрекательство.

Дело их соучастника Василия Гоголева, бывшего заместителя главы ГО «город Якутск», было выделено в отдельное производство (он заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение), и было рассмотрено раньше. Василий Гоголев признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В феврале 2021 года решением Якутского городского суда Василий Гоголев был освобожден условно досрочно.

Напомним, на первом рассмотрении дела утумовцев в декабре 2020 г. судья Георгий Николаев вернул дело прокурору по причине обнаруженных нарушений в обвинительном заключении.

Данное решение судьи сразу было обжаловано прокуратурой, и 11 февраля 2021 г. Верховный суд РС(Я) вернул уголовное дело Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой на повторное рассмотрение в Якутский городской суд.