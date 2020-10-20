Продолжается скрининговый проект «Онкопоиск»

Якутский Онкодиспансер сообщает, что продолжается уникальный скрининговый проект «Онкопоиск», нацеленный на раннее выявление рака. Проект внедрен в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в РС(Я)» Национального проекта «Здравоохранение».

Жители республики имеют возможность пройти скрининг рака легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Для участия Вам необходимо:

Шаг 1 – зайдите на сайт – https://онкопоисксаха.рф

Шаг 2 – зарегистрируйтесь. При регистрации к вам на телефон придет постоянный код, который надо обязательно запомнить и сохранить для дальнейшего входа в личный кабинет!

Шаг 3 – пройдите предложенные анкеты.

По итогам анкетирования при выявлении риска заболевания раком, Вам будет предложено пройти дополнительный медосмотр на базе Якутского республиканского онкологического диспансера. Вы просто должны выбрать дату и время! Наши врачи Вам обязательно позвонят и напомнят!

Также онкологи проводят консультации выходного дня. Вы имеете возможность получить консультацию врача-онколога в рамках программы обязательного медицинского страхования на бесплатной основе по субботам и воскресеньям. На прием можно записаться в понедельник – пятница с 09.00 ч. до 14.00 ч. Номер телефона для записи: +8 964 4169299.

При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

P/S: Пациенты с установленным диагнозом и состоящие на диспансерном учете консультируются в поликлинике ЯРОД в прежнем режиме.