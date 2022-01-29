Продолжается рост числа заболевших ковидом…

На 29.01.2022 г. выявлено 2 506 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера, 28 января, — 2 305 человек:

— г. Якутск – 1753 случая, — Мегино-Кангаласский район — 226 случаев, — Алданский район — 77 случаев, — Мирнинский район – 70 случаев, — Намский район – 46 случаев, — Усть-Алданский район– 42 случая, — Чурапчинский район – 37 случаев, — Нерюнгринский район – 36 случаев, — Хангаласский район – 34 случая, — Нюрбинский район – 26 случаев, — Верхневилюйский район – 25 случаев, — Ленский район – 24 случая, — Амгинский район – 20 случаев, — Усть-Майский район – 13 случаев, — Кобяйский район – 12 случаев, — Эвено-Бытантайский район – 11 случаев, — Олекминский, Таттинский районы по 10 случаев, — Оймяконский, Томпонский районы по 7 случаев, — Сунтарский район – 6 случаев, — Вилюйский район – 5 случаев, — Горный, Момский районы по 4 случая, — Нижнеколымский район – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 9 497 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 925 683 тестов.

Тгк Балабкина Breif сообщает, что за вчерашний день, 28 января, количество людей, которые выздоровели от ковида, увеличилось в 2 раза по сравнению с днем ранее. Что не может не радовать.