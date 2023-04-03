03.04.2023
20:44
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Якутск

Продолжается реконструкция автодороги «Умнас» в границах Якутска

В дорожно-строительный сезон этого года ЗАО «Дороги Саха» уложат первый слой
асфальтобетона на участке реконструкции региональной автодороги «Умнас» на
территории столицы республики.

«Дорожные работы выполняются без отставания от графика в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» и будут завершены в два этапа до конца 2024
года. Всего предстоит реконструировать 8,2 км с уширением дорожного полотна до
четырех полос», — отметили в отделе капитального строительства ГКУ «Управтодор
РС(Я)».

В текущем году дорожники уширят земляное полотно на всем участке с 11,8 по 20 км,
уложат 11 металлических гофрированных труб. После чего приступят к укладке первого
слоя асфальтобетона на протяжении 4 км. Начнутся работы по устройству тротуаров и
опор освещения на 1 этапе.

По завершении работ магистральную улицу оденут в два слоя асфальтобетона (13 см
крупнозернистого и 5 см мелкозернистого), установят 10 автобусных остановок, 1014 шт.
шумозащитных экранов, 11 комплектов светофоров, 577 опор освещения, устроят 9,3
тысячи пог. м. тротуаров, свыше 10 тысяч пог. м. барьерных и 21,9 тысяч пог.м перильных
ограждений.

«ЗАО «Дороги Саха» на сегодня весь необходимый объем строительного материала на
2023 год заказан и доставлен по автозимнику в накопители ГО «Якутск».

Источник: ГКУ «Управтодор РС(Я)»

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