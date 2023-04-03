Продолжается реконструкция автодороги «Умнас» в границах Якутска

В дорожно-строительный сезон этого года ЗАО «Дороги Саха» уложат первый слой

асфальтобетона на участке реконструкции региональной автодороги «Умнас» на

территории столицы республики.

«Дорожные работы выполняются без отставания от графика в рамках национального

проекта «Безопасные качественные дороги» и будут завершены в два этапа до конца 2024

года. Всего предстоит реконструировать 8,2 км с уширением дорожного полотна до

четырех полос», — отметили в отделе капитального строительства ГКУ «Управтодор

РС(Я)».

В текущем году дорожники уширят земляное полотно на всем участке с 11,8 по 20 км,

уложат 11 металлических гофрированных труб. После чего приступят к укладке первого

слоя асфальтобетона на протяжении 4 км. Начнутся работы по устройству тротуаров и

опор освещения на 1 этапе.

По завершении работ магистральную улицу оденут в два слоя асфальтобетона (13 см

крупнозернистого и 5 см мелкозернистого), установят 10 автобусных остановок, 1014 шт.

шумозащитных экранов, 11 комплектов светофоров, 577 опор освещения, устроят 9,3

тысячи пог. м. тротуаров, свыше 10 тысяч пог. м. барьерных и 21,9 тысяч пог.м перильных

ограждений.

«ЗАО «Дороги Саха» на сегодня весь необходимый объем строительного материала на

2023 год заказан и доставлен по автозимнику в накопители ГО «Якутск».