Продолжается регистрация на Всероссийскую «Национальную технологическую олимпиаду» школьников
До 27 октября можно зарегистрироваться для участия во Всероссийской междисциплинарной олимпиаде школьников «Национальная технологическая олимпиада».
Национальная технологическая олимпиада (НТО; ранее — Олимпиада Кружкового движения НТИ) — это всероссийские технологические соревнования для школьников по широкому спектру направлений от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игры.
«Национальная технологическая олимпиада» входит в перечень Российского совета олимпиад школьников. Победители и призёры олимпиады получают льготы при поступлении в образовательные организации высшего образования.
Олимпиада включена в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году, проводится Ассоциацией участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ), Минобрнауки России при поддержке Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее — Агентство), АНО «Платформа НТИ».
В 2020/21 учебном году в рамках олимпиады состоялись 35 соревнований для школьников по технологическим направлениям с участием более 110 тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации.
Предлагаем ознакомиться информационной справкой о Всероссийской междисциплинарной олимпиаде школьников «Национальная технологическая олимпиада»:
Сайт Национальной технологической олимпиады: ntcontest.ru
Регистрация на Олимпиаду КД НТИ: my.ntcontest.ru
График Национальной технологической олимпиады:
— регистрация: 23 августа-27 октября 2021 года;
— первый отборочный этап (дистанционный, индивидуальный): 27 сентября -27 октября 2021 года;
— второй отборочный этап (дистанционный, командный): 06 ноября — 31 декабря 2021 года;
— заключительный этап (финал, очный, командный): февраль-апрель 2022 года.
Национальная технологическая олимпиада (НТО; ранее — Олимпиада Кружкового движения НТИ) — это всероссийские технологические соревнования для школьников по широкому спектру направлений от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игры. НТО стартует в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации № 605-р от 13 марта 2021 года об утверждении федерального плана мероприятий, посвященных Году науки и технологий. Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Ассоциацией участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) и при поддержке Агентства стратегических инициатив, АНО «Платформа НТИ».
НТО базируется на шестилетнем опыте проведения Олимпиады Кружкового движения НТИ — первой в России командной инженерной олимпиады, которую с 2015 года проводили Кружковое движение НТИ, Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ» в партнерстве с ведущими вузами и технологическими компаниями страны.
Профили НТО сформированы на основе актуального технологического пакета и связаны с решением современных проблем в различных технологических отраслях:
«Автоматизация бизнес-процессов»
«Автономные транспортные системы»
«Анализ космических снимков и геопространственных данных» «Аэрокосмические системы»
«Беспилотные авиационные системы»
«Большие данные и машинное обучение»
«Водные робототехнические системы»
«Геномное редактирование»
«Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии» «Интеллектуальные робототехнические системы»
«Интеллектуальные энергетические системы»
«Информационная безопасность»
«Искусственный интеллект»
«Композитные технологии»
«Летающая робототехника»
«Наносистемы и наноинженерия»
«Научная медиажурналистика»
«Нейротехнологии и когнитивные науки»
«Новые материалы»
«Передовые производственные технологии»
«Программная инженерия финансовых технологий»
«Разработка компьютерных игр»
«Спутниковые системы»
«Технологии беспроводной связи»
«Технологии виртуальной и дополненной реальности»
«Современная пищевая инженерия (технологии живых систем)»
«Умный город»
«Фотоника»
«Цифровые сенсорные системы»
«Цифровые технологии в архитектуре»
«Ядерные технологии».
В 2021/22 учебном году 26 профилей НТО рекомендованы к включению в Перечень олимпиад школьников и будут давать льготы к поступлению в вузы.
Целевыми победителями НТО являются школьники, способные реализовывать сложные технические проекты в области решения актуальных отраслевых задач. Олимпиада должна выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и действия, необходимыми для решения задач. Победители и призеры НТО должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний в практической работе. Одновременно с этим, система подготовки НТО должна предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения недостающих знаний и практических навыков.
Олимпиада проходит в три этапа.
Первый и второй отборочные этапы проходят с 27 сентября по 31 декабря 2021 года в дистанционной форме на интернет-платформе «Stepik» (stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.
Отборочные этапы сопровождаются различными подготовительными мероприятиями, среди которых дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия, направленные на командообразующую деятельность (специальные встречи, очные курсы на площадках по подготовке, специальная интерактивная форма формирования и подбора членов команд на платформе олимпиады), мероприятия, направленные на получение практических навыков (интенсивы).
Заключительный этап НТО (февраль-апрель 2022 года) состоит из двух частей: индивидуальное решение предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инженерного решения с испытанием его на стенде. Задание второй части заключительного этапа имеет свою специфику для каждого профиля.
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