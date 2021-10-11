Продолжается регистрация на Всероссийскую «Национальную технологическую олимпиаду» школьников

До 27 октября можно зарегистрироваться для участия во Всероссийской междисциплинарной олимпиаде школьников «Национальная технологическая олимпиада».

Национальная технологическая олимпиада (НТО; ранее — Олимпиада Кружкового движения НТИ) — это всероссийские технологические соревнования для школьников по широкому спектру направлений от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игры.

«Национальная технологическая олимпиада» входит в перечень Российского совета олимпиад школьников. Победители и призёры олимпиады получают льготы при поступлении в образовательные организации высшего образования.

Олимпиада включена в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году, проводится Ассоциацией участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ), Минобрнауки России при поддержке Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее — Агентство), АНО «Платформа НТИ».

В 2020/21 учебном году в рамках олимпиады состоялись 35 соревнований для школьников по технологическим направлениям с участием более 110 тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации.

Предлагаем ознакомиться информационной справкой о Всероссийской междисциплинарной олимпиаде школьников «Национальная технологическая олимпиада»:

Сайт Национальной технологической олимпиады: ntcontest.ru

Регистрация на Олимпиаду КД НТИ: my.ntcontest.ru

График Национальной технологической олимпиады:

— регистрация: 23 августа-27 октября 2021 года;

— первый отборочный этап (дистанционный, индивидуальный): 27 сентября -27 октября 2021 года;

— второй отборочный этап (дистанционный, командный): 06 ноября — 31 декабря 2021 года;

— заключительный этап (финал, очный, командный): февраль-апрель 2022 года.

Национальная технологическая олимпиада (НТО; ранее — Олимпиада Кружкового движения НТИ) — это всероссийские технологические соревнования для школьников по широкому спектру направлений от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игры. НТО стартует в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации № 605-р от 13 марта 2021 года об утверждении федерального плана мероприятий, посвященных Году науки и технологий. Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Ассоциацией участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) и при поддержке Агентства стратегических инициатив, АНО «Платформа НТИ».

НТО базируется на шестилетнем опыте проведения Олимпиады Кружкового движения НТИ — первой в России командной инженерной олимпиады, которую с 2015 года проводили Кружковое движение НТИ, Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ» в партнерстве с ведущими вузами и технологическими компаниями страны.

Профили НТО сформированы на основе актуального технологического пакета и связаны с решением современных проблем в различных технологических отраслях:

«Автоматизация бизнес-процессов»

«Автономные транспортные системы»

«Анализ космических снимков и геопространственных данных» «Аэрокосмические системы»

«Беспилотные авиационные системы»

«Большие данные и машинное обучение»

«Водные робототехнические системы»

«Геномное редактирование»

«Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии» «Интеллектуальные робототехнические системы»

«Интеллектуальные энергетические системы»

«Информационная безопасность»

«Искусственный интеллект»

«Композитные технологии»

«Летающая робототехника»

«Наносистемы и наноинженерия»

«Научная медиажурналистика»

«Нейротехнологии и когнитивные науки»

«Новые материалы»

«Передовые производственные технологии»

«Программная инженерия финансовых технологий»

«Разработка компьютерных игр»

«Спутниковые системы»

«Технологии беспроводной связи»

«Технологии виртуальной и дополненной реальности»

«Современная пищевая инженерия (технологии живых систем)»

«Умный город»

«Фотоника»

«Цифровые сенсорные системы»

«Цифровые технологии в архитектуре»

«Ядерные технологии».

В 2021/22 учебном году 26 профилей НТО рекомендованы к включению в Перечень олимпиад школьников и будут давать льготы к поступлению в вузы.

Целевыми победителями НТО являются школьники, способные реализовывать сложные технические проекты в области решения актуальных отраслевых задач. Олимпиада должна выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и действия, необходимыми для решения задач. Победители и призеры НТО должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний в практической работе. Одновременно с этим, система подготовки НТО должна предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения недостающих знаний и практических навыков.

Олимпиада проходит в три этапа.

Первый и второй отборочные этапы проходят с 27 сентября по 31 декабря 2021 года в дистанционной форме на интернет-платформе «Stepik» (stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.

Отборочные этапы сопровождаются различными подготовительными мероприятиями, среди которых дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия, направленные на командообразующую деятельность (специальные встречи, очные курсы на площадках по подготовке, специальная интерактивная форма формирования и подбора членов команд на платформе олимпиады), мероприятия, направленные на получение практических навыков (интенсивы).

Заключительный этап НТО (февраль-апрель 2022 года) состоит из двух частей: индивидуальное решение предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инженерного решения с испытанием его на стенде. Задание второй части заключительного этапа имеет свою специфику для каждого профиля.