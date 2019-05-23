Продолжается прием заявок на участие в республиканской деловой игре «МИНИСТР»

На портале kadry.sakha.gov.ru продолжается прием заявок на участие в республиканской деловой игре «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития Республики Саха (Якутия)» («МИНИСТР»).

Отметим, в этом году формат проведения игры изменён. Во-первых, отбор участников проводится в три этапа. Во-вторых, финал мероприятия будет основан на проектной и стратегической сессии, то есть финалисты смогут получить базовые и практические управленческие навыки, дополнительно получат индивидуальные траектории развития. И, в-третьих, наряду с возможностью рекомендаций в кадровый резерв республики, победители смогут пройти стажировку и обучение в ведущих вузах страны.

Напомним, республиканская деловая игра «МИНИСТР» проводится с 2009 года. За это время игра доказала свою эффективность как мощный инструмент по подбору кадрового резерва Якутии, стала стартовой площадкой для многих руководителей республиканского и федерального уровня. И, главное, площадка игры «МИНИСТР» позволила участникам раскрыть свой потенциал, получить мощную образовательную базу. Многие из представленных руководству республики проектов были одобрены и реализованы.

«Я участвовал в деловой игре «МИНИСТР» в 2017 году. Нам было дано три задания по комплексному социально-экономическому развитию Южно-якутского района, цифровой проект и impact investments, социальные инвестиции. Командой было предложено реализовать проект по лесному комплексу с производством продукции с высокой добавленной стоимостью, дикоросы, краудфандинг. Эта игра дала мне новые знакомства, друзей, яркие впечатления и раскрыла новые горизонты возможностей. Расширился кругозор, получен новый опыт. Поэтому я рекомендую всем молодым людям попробовать свои силы в этом масштабном мероприятии. Мой совет – полностью погрузиться в игру, отдать себя без остатка, показать весь свой потенциал», – отмечает Афанасий ЛУГИНОВ, заместитель директора Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», участник 9-й Деловой игры «Министр».

Ведущий специалист правовой инспекции труда Федерации профсоюзов РС (Я), руководитель Комитета по взаимодействию с молодежными правительствами ДФО молодежного Правительства РС (Я) Анастасия СИВЦЕВА участвовала в составе команды «фиолетовых» в 2017-м году.

«Республиканская деловая игра «МИНИСТР» в том году проходила под эгидой Года Молодежи. 112 представителей из разных сфер встретились на одной площадке после прохождения всех этапов отбора. Нашей команде фиолетовых было дано задание разработать проект развития местного производства с учетом Стратегии социально – экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, на основе территориальной структуры хозяйства Южной Якутии. Также мы успешно защитили проекты по производству сублимированных дикоросов и лекарственных трав в г.Нерюнгри для экспорта в страны АТР, лесопромышленному комплексу в Южной Якутии, электронной площадки «Сделано в Якутии». Отмечу, что именно в этой игре я познакомилась с моими будущими друзьями-соратниками, с которыми впоследствии реализовали немало проектов. Подражая их примеру, я стала больше заниматься собой, читать, саморазвиваться, хотела быть полезной и нужной для своей республики, как и они. Ребята меня очень сильно вдохновили! Мы с нашей командой «Восток-1» по сей день держим связь со всеми, общаемся, проводим вместе время. Хочу выразить огромную благодарность своей команде за бесценный опыт и за незабываемые эмоции. Игра «МИНИСТР» делает молодежь республики лучше!».

Напомним, заявки принимаются на портале https://kadry.sakha.gov.ru/games/27 до 20 июня 2019г.