Продолжается прием заявок на социальную газификацию

На сегодняшний день по программе социальной газификации заключено более 438 договоров. До конца года по республике к газу будет подключено свыше 300 домовладений.

Основная часть подключений по программе социальной газификации будет произведена в течение 2022 года. В населенных пунктах с существующими газовыми сетями 2481 домовладение имеет техническую возможность подключения к газу. Эта масштабная работа станет в наступающем году главным приоритетом, поэтому 2022 год для АО «Сахатранснефтегаз» станет годом социальной газификации!

Напомним, что основным критерием участия в социальной газификации является наличие зарегистрированных прав собственности на земельный участок и объекта ИЖС на нем. Газ должен использоваться только для бытовых нужд (отопление, приготовление пищи и т.д.). Заявки принимаются онлайн на сайте SG.AOSTNG.RU, здесь же через форму обратной связи специалистам можно задать интересующие вопросы, ознакомиться со списком необходимых документов и планом-графиком работ по населенным пунктам. Кроме того, заявки принимаются в районных газовых эксплуатационных участках и в Клиентских центрах в г. Якутске и п. Нижний Бестях.

Сахатранснефтегаз – с нами теплее!