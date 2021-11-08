Продолжается прием заявок на «Народный бюджет-2022»

Окружная администрация города Якутска продолжает прием заявок от горожан на софинансирование проектов, направленных на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий, а также на реконструкцию и ремонт социально значимых объектов.

Отбор проектов проводится с 1 сентября по 12 ноября (включительно) 2021 года в соответствии с положением, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2020 года №248п.

Заявки на участие в конкурсе народных инициатив «Народный бюджет – 2022» принимаются от физических и юридических лиц, объединений и общественных организаций города Якутска.

Получившие поддержку проекты должны быть реализованы в течение 2022 года. По условиям конкурсного отбора, инициаторы вкладывают не менее 20% от стоимости проекта. Остальная часть финансируется из средств местного бюджета.

На рассмотрение принимаются социально значимые проекты по четырем направлениям:

1. Реконструкция и ремонт общественных объектов;

2. Благоустройство территорий городского округа и мест массового отдыха;

3. Проведение благотворительных, социальных, волонтерских акций;

4. Проведение образовательных, культурных, спортивных мероприятий.

Заявки для участия в конкурсе «Народный бюджет-2022» принимаются нарочно по адресу: пр. Ленина, д. 15, 1 этаж (ящик «Народный бюджет»), в отделе общественных связей Управления общественных связей и молодёжной политики Окружной администрации г. Якутска в каб. 416, а также на электронную почту grant_yakutsk@mail.ru до 12 ноября 2021 года включительно.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 40-80-36 и на сайте yakutskcity.ru

С положением можно ознакомиться здесь.