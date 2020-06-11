Продолжается прием заявок на лимитированные охотничьи ресурсы

Минэкологии Якутии сообщает о том, что на портале госуслуг республики https://e-yakutia.ru продолжается прием заявок на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливается лимит их добычи. Крайний срок подачи заявки 30 июня 2020 года.

Лица, не имеющие учетную запись на портале госуслуг и доступа в сети интернет могут подать заявку письменно в территориальное подразделение Минэкологии РС(Я).

Согласно закона физическое лицо вправе подать одну заявку на участие в распределении разрешений на добычу одной особи охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, кроме дикого северного оленя тундровой популяции и соболя, на территории одного муниципального района или городского округа Республики Саха (Якутия) на период охоты с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года, то есть имеет право подать заявку на несколько районов, но только по одному виду.

По результатам приема заявок формируется список претендентов на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, кроме дикого северного оленя тундровой популяции и соболя.

В случае, если количество заявок на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, кроме дикого северного оленя тундровой популяции и соболя, превышает объем установленной квоты добычи охотничьих ресурсов для каждого общедоступного охотничьего угодья на территории соответствующего муниципального района или городского округа Республики Саха (Якутия), проводится жеребьевка.

В течение 2 рабочих дней после завершения приема заявок на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, Минэкологии РС(Я) размещает на официальном сайте информацию о способе распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов и список претендентов для каждого общедоступного охотничьего угодья на территории соответствующего муниципального района или городского округа Республики Саха (Якутия).

Жеребьевка осуществляется с использованием электронного генератора случайных чисел (программно-технический комплекс, предназначенный для последовательного и случайного выбора выигравших чисел) информационной системы Минэкологии РС(Я).

Жеребьевка осуществляется на второй день после утверждения лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов.

Жеребьевка осуществляется в присутствии комиссии, состоящей из представителей: Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я); Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я); общественных организаций охотников.

Согласно законодательству способом жеребьевки распределяется 35% от общей квоты охотничьих ресурсов на добычу в общедоступных охотничьих угодьях республики, 35 % распределяется в муниципальных районах по решениям комиссий созданных в муниципальных образованиях, 30% распределяется во внеочередном порядке лицам, принявшим участие в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, принявшими участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов, принявшими участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях.

Прилагаем инструкцию подачи заявки на портале государственных и муниципальных услуг РС(Я).