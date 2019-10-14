Продолжается прием заявок на конкурсы Минэкологии Якутии

Минэкологии Якутии напоминает о приеме заявок на конкурсы «Экология начинается со двора», «Красная книга Якутии глазами детей-2019», «экосумки-2019», а также республиканских открытых конкурсов: литературных произведений «Айылҕа уонна мин», авторских песен «Сахам сирин айылҕата мин ырыабар!». Конкурсы проводятся в рамках XIII Республиканской экологической акции «Природа и мы».

Основная цель данных конкурсов – привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.

Сбор заявок продлится до 1 ноября включительно. Свои работы можете присылать на электронный адрес: ecoprosykt2019@mail.ru. Подробнее о конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте #минэкологииякутии или по телефонам: 508-561, 508-517.

Победители награждаются дипломами и памятными призами на торжественной церемонии закрытия XIII Республиканской экологической акции “Природа и мы”.