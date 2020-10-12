Продолжается прием на коммерческое обучение в АГАТУ

Арктический государственный агротехнологический университет продолжает прием документов на коммерческое обучение по заочной форме обучения по программам магистратуры, специалитета, бакалавриата и среднего профессионального образования до 30 октября.

Поступая на коммерческое обучение, студенты получают ряд бонусов. Например, они могут бесплатно обучиться в автошколе и получить свидетельство об окончании автошколы при университете на право управления автотранспортным средством категории «В». Кроме того, студенты могут бесплатно по выбору обучиться рабочей профессии и получить свидетельство в Институте непрерывного профессионального образования АГАТУ. Также, студенты могут получить отсрочку оплаты за обучение.

Справки по тел.: 8(4112)507-976, 8 961 868 83 57, 8 968 154 49 82.