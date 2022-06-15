Продолжается подготовка к новому отопительному сезону

По окончании отопительного сезона производственные филиалы ГУП «ЖКХ РС (Я)» приступили к выполнению мероприятий по ремонтной программе. В межотопительный период запланировано заменить на объектах теплоснабжения 67 котлоагрегатов, свыше 120 единиц горелочного, тягодутьевого и насосного оборудования, реконструировать и заменить инженерные сети протяженностью свыше 60 км.

Сегодня подготовительные работы в штатном режиме осуществляются и в Сунтарском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)», куда в период зимнего сообщения доставлена основная часть производственных материалов и трубной продукции. Филиал планирует ремонт котлового оборудования, замену дымовых труб, насосного и тягодутьевого оборудования в ряде котельных района, а также реконструкцию и замену инженерных сетей протяженностью 3 км.

На текущий момент специалисты филиала ведут капитальный ремонт инженерных сетей в селах Хадан, Кюкяй, Аллага и Тюбяй-Жархан. А с третьей декады июня коммунальщики приступят к капитальному ремонту тепловых сетей в районном центре.

«Ремонтная кампания наших производственных филиалов реализуется согласно утвержденным графикам. С целью надежного и бесперебойного прохождения следующего осенне-зимнего периода необходимо подготовить 653 теплоснабжающих объекта и свыше 2 800 км инженерных сетей. Для осуществления запланированных мероприятий все подразделения обеспечены необходимыми объемами производственно-технической продукции», – проинформировал первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер предприятия Александр Корякин.

Отметим, что осенне-зимний период 2021-2022 годов продолжается в Аллаиховском, Анабарском и Булунском филиалах предприятия. По его завершении специалисты оперативно приступят к осуществлению текущего ремонта оборудования, далее к капитальному ремонту на объектах и инженерных сетях.